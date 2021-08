THW-Kiel will vor 9.000 Handball-Fans starten - nach 2G-Modell

Stand: 17.08.2021 18:01 Uhr

Handball-Rekordmeister THW Kiel will in der neuen Spielzeit vorerst nur noch vollständig geimpfte und genesene Zuschauer zu Heimspielen in die Halle lassen. Die Stadt Kiel unterstützt das Ansinnen.