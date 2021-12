THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt ächzen unter enormer Belastung Stand: 20.12.2021 12:36 Uhr Von wegen Ruhe und Besinnlichkeit. Bei den erfolgsverwöhnten Handballern des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt drohen die Saisonziele schon vor dem Ende der Hinrunde außer Sicht zu geraten. Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg setzt sich immer weiter ab.

Nach der Niederlage des THW in Wetzlar und dem Remis der SG in Balingen ist der Rückstand der beiden Nordclubs auf die Sachsen-Anhalter weiter angewachsen. In der Tabelle zogen zudem die Füchse Berlin wieder an Kiel vorbei. Der Rekordmeister hat bereits acht Minuspunkte auf dem Konto - so viele wie in der ganzen Saison 2020/2021. Berlin hat "nur" sechs, Flensburg sieben. Magdeburg eilt derweil weiter von Sieg zu Sieg. Mittlerweile sind es 15 in Serie.

Genau zehn Jahre ist es her, da spielte der THW die perfekte Saison - ganz ohne Minuspunkt. In dieser Saison geht es realistisch betrachtet schon jetzt eigentlich nur noch um Rang zwei und damit um den letzten verbliebenen Champions-League-Platz.

Bundesliga und folgende EM statt Erholung

Sowohl THW-Trainer Filip Jicha als auch sein Flensburger Pendant Maik Machulla sahen die Ursachen für die Niederlagen ihrer Teams am Sonntag im dicht getakteten Spielplan und den daraus resultierenden Belastungen für die Spieler. "Uns fehlt es an Frische, was bei diesem Pensum selbstverständlich ist", betonte Jicha nach der sechsten Niederlage in den jüngsten elf Spielen gegen Mittelklasseclub HSG Wetzlar. Machulla sagte bei zum Thema Belastung: "Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der nichts zu verlieren hatte. Wir mussten Handball arbeiten, und das haben wir nicht über 60 Minuten geschafft."

26 Pflichtspiele haben die Flensburger seit Anfang September in der Bundesliga, der Champions League und im DHB-Pokal bereits bestritten, bei den Kielern sind es sogar 28. Die internationalen Einsätze der Nationalspieler, für die im Januar statt der nötigen Erholung die Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei auf dem Programm steht, fehlen in dieser Aufzählung.

Pandemie und Verletzungen tun das übrige

Zum Vergleich: Für Balingen und Wetzlar war es erst der 17. beziehungsweise 18. Auftritt in dieser Saison. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Magdeburger ebenfalls 26 Pflichtspiele in den Knochen haben. Der SCM gewann Anfang Oktober den Titel beim Super Globe, ist noch im DHB-Pokal vertreten und spielt genauso wie die Füchse Berlin in der EHF European League mit. Die Berliner hatten bisher 24 Pflichtspiele - weil Corona-bedingt zwei Partien abgesagt wurden.

In der Pandemie liegen auch weitere Probleme des THW und der SG begründet: Beide mussten bereits Corona-Quarantänen hinter sich bringen. Und bei den Flensburgern gehören auch Personalnöte seit der vergangenen Spielzeit zum Tagesgeschäft. Gegen Balingen fehlten in dem angeschlagenen Dänen Emil Jakobsen und dem privat verhinderten Schweden Hampus Wanne beide Linksaußen. So mussten die Rückraumspieler Julius Meyer-Siebert und Aaron Mensing auf dem Flügel spielen.

Jicha: "Die Akkus sind leer"

Jeweils zwei Heimspiele stehen für die einstigen Dominatoren der Liga, die sich die vier jüngsten Titel gerecht teilten, in diesem Jahr noch auf dem Programm. Der THW empfängt am Mittwoch (19.05 Uhr) den TVB Stuttgart und am zweiten Weihnachtstag den TBV Lemgo Lippe. Die SG hat an den gleichen Terminen die MT Melsungen und Tabellenführer Magdeburg zu Gast.

"Die Akkus sind leer, das war deutlich zu sehen", sagte Jicha nach dem Abpfiff in Wetzlar: "Aber viel mehr Frische werden wir in diesem Dezember nicht mehr bekommen. Jetzt müssen wir diese Woche überstehen, und dann werden wir weiterschauen." Bei "sky" erklärte Machulla: "Es wird ein Kraftakt, da beide Teams absolute Topmannschaften sind. Wenn wir da keine Punkte holen, laufen wir Gefahr, bereits in der Hinrunde unsere Ziele zu verpassen."

