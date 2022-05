THW Kiel monatelang ohne Abwehrchef Pekeler Stand: 20.05.2022 15:38 Uhr Der THW Kiel hat den Einzug in das Final Four der Handball-Champions-League teuer bezahlt. Abwehrchef Hendrik Pekeler wird den "Zebras" wegen eines Achillessehnenrisses lange Zeit fehlen. Der 30-Jährige ist bereits operiert worden.

"Peke wird realistischerweise mindestens die komplette Hinrunde der kommenden Saison fehlen", prognostizierte Mannschaftsarzt Frank Pries am Freitag eine mehrmonatige Ausfallzeit des langjährigen Nationalspielers.

Szilagyi: "Ausfall nicht zu kompensieren"

Pekeler hatte sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (33:32) am Donnerstagabend in der 25. Minute nach einem Zweikampf mit PSG-Star Nedim Remili am eigenen Kreis die Achillessehne im linken Fuß gerissen. "Pekes Verletzung ist ein brutaler Schlag für uns", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi und ergänzte: "Ein Ausfall, der nicht zu kompensieren ist."

Auch THW-Trainer Filip Jicha sprach von einer "enormen Schwächung für uns. Wir werden ihn unheimlich vermissen, aber die Mannschaft hat gegen PSG ohne Peke für Peke gespielt. Ich wünsche ihm eine möglichst schnelle und vollständige Genesung."

