THW Kiel gewinnt Handball-Supercup gegen TBV Lemgo Stand: 04.09.2021 20:38 Uhr Der amtierende Handball-Meister THW Kiel hat den ersten Titel der Saison gewonnen. Gegen den Pokalsieger TBV Lemgo gewannen die "Zebras" am Sonnabend mit 30:29 (17:14) und sicherten sich den Supercup.

Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha revanchierte sich damit für die bittere Niederlage im Pokal-Halbfinale im Juni. "Es war ein gutes Spiel und macht Lust auf eine spannende Saison", sagte der THW-Coach nach dem Spiel bei "Sky". "Eigentlich hatten wir das Gefühl, das Spiel im Griff zu haben, haben dann aber zu viele freie Bälle liegen lassen, dann wurde es noch einmal spannend", ergänzte Steffen Weinhold.

Niclas Ekberg war mit fünf Treffern bester Werfer der Kieler vor 3.007 Zuschauer in Düsseldorf. Erlaubt gewesen wären nach einer abgelaufenen Saison mit weitgehend Geisterspielen allerdings 8.000 Zuschauer.

"Zebras" von Beginn an hellwach

Der Meister aus Kiel zeigte sich von Beginn an hellwach und versuchte immer wieder, mit schnellen Angriffen über den langjährigen deutschen Nationalspieler Hendrik Pekeler oder Harald Reinkind Treffer zu erzielen. Kiel konnte sich so nach zwölf Minuten erstmals einen vier Tore Vorsprung (8:4) erarbeiten. Lemgo hingegen baute das eigene Offensivspiel ruhiger auf und kam so zu den ersten Treffern, scheiterte im ersten Durchgang aber gleich zweimal per Siebenmeter am starken Kieler Torhüter Niklas Landin. Auch deshalb hielt Kiel die Lemgoer stets auf Distanz, obwohl auch Lemgos Schlussmann Peter Johannesson einige starke Paraden zeigte (29.).

Lemgo kämpft sich nah heran

Nach der Pause versuchten sich die Kieler weiter abzusetzen, scheiterten aber oft an Johannesson, der eine überragende Vorstellung ablieferte. Lemgo gab allerdings nicht auf und kam durch den ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig Bjarki Mar Elisson und den Spanier Gedeon Guardiola wieder bis auf einen Treffer heran (43.). Doch in der Folge übernahm Kiel, die nahezu jeden Angriff über Starspieler Domagoj Duvnjak aufzogen, wieder etwas mehr die Kontrolle und behaupteten stets die knappe Führung.

Die Bundesliga startet am kommenden Mittwoch unter anderem mit der Partie Kiel gegen HBW Balingen-Weilstetten in ihre 56. Spielzeit.

