THW Kiel deklassiert Erlangen, Flensburg-Handewitt nur Remis gegen Minden Stand: 27.02.2022 19:54 Uhr Während der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel am Sonntag sein Bundesliga-Heimspiel gegen den HC Erlangen mit 34:24 (19:7) gewonnen hat, musste die SG Flensburg-Handewitt eine weitere Enttäuschung hinnehmen. Gegen den Tabellenletzten GWD Minden reichte es nur zu einem 31:31 (14:15).

von Christian Görtzen

Für Flensburg dürfte damit der Traum vom Titelgewinn geplatzt sein. Kiel ließ dagegen in der Tabelle den Abstand zum souveränen Spitzenreiter SC Magdebug (44:25 beim TBV Lemgo Lippe) zumindest nicht größer werden. Der THW hat sechs Minuspunkte mehr auf dem Konto.

Große Enttäuschung in Flensburg

"Was wir hier zeigen, muss man sich nicht für teures Geld angucken, das ist ganz klar", sagte Flensburgs Kreisläufer Johannes Golla dem NDR nach dem Remis gegen Minden, das 1.423 Zuschauer in der Arena verfolgten. "Es liegt in unserer Verantwortung, dass wir es besser machen und die Leute wieder in die Halle holen." Zu einem ähnlich klaren Urteil gelangte SG Trainer Maik Machulla: "Wir haben alles vermissen lassen, was man im Leistungssport braucht."

Gegen das Schlusslicht bot die SG von Beginn an eine enttäuschende Vorstellung. In Hälfte eins konnte sich Flensburg nur zweimal eine Zwei-Tore-Führung (7:5, 11:9) erarbeiten, mehr war nicht drin. Minden ergriff mutig seine Chance und wurde dafür mit einer 15:14-Pausenführung belohnt.

SG Flensburg-Handewitt - GWD Minden 31:31 (14:15) Tore Flensburg-Handewitt: Jakobsen 7/3, Golla 5, Wanne 5/3, Gottfridsson 3, Larsen 3, Steinhauser 3, Johannessen 2, Svan 2, Semper 1

Tore Minden: Schluroff 8, Darmoul 7/2, Kranzmann 4, Pieczkowski 3, Urban 3, Zeitz 3, Grebenc 1, Holzhacker 1, Thiele 1

Zuschauer: 1.423

Strafminuten: 2 / 8

Zwar machten die Schleswig-Holsteiner aus dem Rückstand eine 20:17-Führung (43.). Doch es gelang ihnen nicht, sich entscheidend abzusetzen. Und so kam es fast, wie es kommen musste: Es wurde zu einer Zitterpartie für die SG. Der mit insgesamt sieben Toren erfolgreichste Flensburger, Emil Jakobsen, brachte die Gastgeber 24 Sekunden vor der Schlusssirene zwar mit 31:30 in Führung. Doch GWD hatte noch einen Angriff und kam zu einem Siebenmeter. Den nutzte Mohamed Amine Darmoul. Minden hatte verdient einen Punkt gewonnen.

THW Kiel macht ganz schnell alles klar

Wer gedacht hatte, dass der THW mit dem 8:1-Blitzstart bei der TSV Hannover-Burgdorf vor einer Woche eine schwer zu überbietende Leistung vollbracht hatte, wurde von den "Zebras" im Heimspiel gegen Erlangen eines Besseren belehrt. Sander Sagosen sorgte in der 15. Minute für das 8:0. Die Partie war durch diesen Auftakt de facto schon nach einem Viertel der Gesamtspielzeit entschieden. Zur Pause hieß es 19:7 für den THW.

THW Kiel - HC Erlangen 34:24 (19:7) Tore Kiel: Duvnjak 7, Ekberg 7/4, Sagosen 4, Reinkind 3, Wiencek 3, Horak 2, M. Landin 2, Pekeler 2, Weinhold 2, Zarabec 2

Tore Erlangen: Jeppsson 5/1, Olsson 5, S. Firnhaber 4, Büdel 3, Metzner 3, Överby 2, Bissel 1, Steinert 1/1

Zuschauer: 3.400

Strafminuten: 4 / 2

Kiel geriet auch nach Wiederbeginn nicht in Gefahr und behauptete den klaren Vorsprung bis zur Schlusssirene souverän. Erfolgreichste Spieler der Gastgeber waren Niclas Ekberg und Domagoj Duvnjak mit je sieben Toren.

