Handball: THW-Trainer Jicha kritisiert Bundesliga-Ansetzungen Stand: 08.09.2021 10:40 Uhr THW-Kiel-Coach Filip Jicha hat kurz vor dem Start der Handball-Bundesligasaison seinem Ärger über die Spielansetzungen für die Spitzenmannschaften durch den Ligaverband HBL Luft gemacht.

Für die meisten Spieler sei der Champions-League-Titel definitiv wichtiger als die deutsche Meisterschaft, weil er viel schwieriger zu gewinnen sei, sagte der Tscheche im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Schon das Final Four in Köln zu erreichen, ist wie ein Bundesliga-Titel. Um uns und Flensburg das zu ermöglichen, muss aber auch die HBL mitspielen und dir kein schwieriges Bundesligaspiel zwischen den Champions-League-Viertelfinals geben", sagte Jicha.

Jicha: "Leider typisch Bundesliga"

Beim Blick auf den Bundesliga-Spielplan für die Rückrunde habe er festgestellt, dass genau zu diesem Zeitpunkt das Nordduell zwischen Kiel und der SG Flensburg-Handewitt angesetzt sei. "Das ist leider typisch Bundesliga", befand der frühere Rückraumspieler.

Jicha hatte zudem immer wieder die Überbelastung der Spitzenspieler in den Top-Teams beklagt. Ein normaler Bundesligist habe diese Belastung nicht. "Ihre Athleten haben mal englische Wochen, aber das ist die Ausnahme. Die Regel sind Wochen mit nur einem Spiel", sagte der Tscheche. Die Spieler würden zudem mental runterkommen und nach der Saison vernünftig regenerieren, weil sie einen langen Urlaub hätten.

9.000 Zuschauer beim THW zugelassen

Kiel hatte zum Auftakt der Saison am vergangenen Sonnabend den Supercup durch ein 30:29 gegen den DHB-Pokalsieger TBV Lemgo Lippe gewonnen. Zum Bundesliga-Auftakt empfängt der Meister heute HBW Balingen-Weilstetten. Die Freude über die Rückkehr der Fans ist an der Förde riesengroß. Dabei dürfen in Kiel nur Geimpfte und Genesene in die Halle, 9.000 Zuschauer sind erlaubt. Für Kinder gilt eine Ausnahme.

