THW Kiel: Bonjour Paris - bonjour tristesse?

Stand: 10.05.2022 10:25 Uhr

Ausgerechnet Paris! Die Franzosen, die dem THW Kiel vor einem Jahr das Final Four verbaut hatten, sind wieder Viertelfinalgegner der "Zebras". Im ersten Duell am Mittwoch in der französischen Hauptstadt wollen es die Kieler besser machen als 2021.