So läuft die Olympia-Qualifikation der Handballer in Hannover Stand: 11.03.2024 14:56 Uhr Die deutschen Handballer spielen von Donnerstag bis Sonntag um die Qualifikation für Olympia in Paris. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Turnier in Hannover.

Wer sind die deutschen Gegner?

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason spielt gegen Algerien (Donnerstag, 17.45 Uhr), Kroatien (Samstag, 14.30 Uhr) und Österreich (Sonntag, 14.10 Uhr)

Wer qualifiziert sich für Olympia?

Die zwei besten Teams des Vierer-Turniers lösen das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris (25. Juli bis 11. August).

Wer sind die stärksten Konkurrenten im Kampf um die Paris-Tickets?

Die Partie gegen Algerien, den WM-Vorletzten von 2023, dürfte zum Auftakt eine Pflichtaufgabe für das DHB-Team werden. Die entscheidenden Spiele warten am Wochenende gegen Kroatien und Österreich - auf beide Nationen traf Deutschland mit mäßigem Erfolg bei der EM im Januar. Außenseiter Österreich hatte Deutschland ein 22:22 abgetrotzt, Kroatien feierte beim sportlich unbedeutenden Hauptrunden-Abschluss sogar einen Sieg (30:24).

Beim Duell mit dem Weltmeister von 2003 kommt es zum Wiedersehen mit Dagur Sigurdsson: Der ehemalige Bundestrainer und Macher des EM-Wintermärchens 2016 verzichtete auf eine bereits sichere Olympia-Teilnahme mit Japan und heuerte Ende Februar stattdessen beim kroatischen Team um den Kieler Domagoj Duvnjak an.

Worum geht es noch?

In Hannover entscheidet sich auch und vor allem die Zukunft von Bundestrainer Gislason. Der Deutsche Handballbund (DHB) verlängerte den Vertrag mit dem Isländer nach dem vierten Platz bei der EM, Gislasons bislang bestem Ergebnis als DHB-Coach, bis einschließlich der Heim-WM 2027 - der Deal gilt aber nur, wenn Deutschland die Olympia-Qualifikation schafft. Bis das Ticket in der Tasche ist, arbeitet der 64-Jährige also auf Bewährung.

Auf welche Spieler setzt Bundestrainer Gislason?

Der EM-Kader soll es richten. Angeführt wird das 17-köpfige Aufgebot von Kapitän Johannes Golla, auch Leistungsträger wie Torhüter Andreas Wolff, Spielmacher Juri Knorr und Youngster Julian Köster sind dabei.

Interessant ist der Blick auf den 35er-Kader, aus dem Gislason seine Spieler nominierte: Dort tauchen auch die aus der Nationalmannschaft bereits zurückgetretenen Kieler Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold auf. Beide hatten Gislason zugesichert, im personellen Notfall bereitzustehen.

Bei Pekeler scheint ein Kurz-Comeback zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen, da die Kreisläufer Johannes Golla und Jannik Kohlbacher zuletzt angeschlagen waren. EM-Fahrer Justus Fischer, der wie Pekeler am Kreis spielt, fehlt verletzt. Der DHB verzichtete bislang auf eine Nachnominierung.

Warum ist eine Olympia-Teilnahme so wichtig für den Handball?

Die Olympischen Spiele haben im Handball eine immense Strahlkraft. Eine größere Bühne gibt es nicht. Olympiasieger wurde eine deutsche Mannschaft erst einmal, 1980 triumphierten die Männer der DDR um Torhüter Wieland Schmidt im legendären Finale von Moskau gegen die Sowjetunion. Die bislang letzte Medaille gelang mit Bronze 2016 in Rio de Janeiro. 2004 in Athen gewannen die DHB-Männer Silber.

Wo werden die Partien übertragen?

Alle Partien werden im Free-TV zu sehen sein. "Sport1" zeigt den Auftakt gegen Algerien. Das ZDF überträgt das Kroatien-Spiel, die ARD zeigt die mögliche Entscheidung gegen Österreich live im Ersten, in der ARD-Mediathek sowie im Stream bei sportschau.de.

