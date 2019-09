Stand: 18.09.2019 20:31 Uhr

Schongang - Flensburg gewinnt erstes CL-Heimspiel von Ingmar Deneke, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihr erstes Heimspiel der neuen Champions-League-Saison trotz einer mäßigen Leistung deutlich gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich am Mittwochabend gegen den norwegischen Titelträger Elverum Handball mit 26:19 (12:9) durch. Für die Schleswig-Holsteiner war es bei ihrer 15. Teilnahme an der "Königklasse" erst das zweite Aufeinandertreffen mit einem norwegischen Club. 2007 hatte sich die SG mit Drammen HK duelliert.



Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel (zuvor Sieg in Celje) setzte sich Flensburg zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze der Gruppe A.

SG lässt den Gegner mitspielen

Die Gastgebeber, mit vier Norwegern in der Startformation (Torbjörn Bergerud, Magnus Jöndal, Magnus Röd und Goran Johannessen), kontrollierten das Geschehen, ohne sich allerdings in der Anfangsphase abzusetzen. Im Angriff nicht zwingend genug, in der Defensive ohne den letzten Schuss Aggressivität - erst in der 22. Minute zog die im Schongang spielende SG erstmals auf drei Tore davon (10:7) - Pausenstand: 12:9.

Torwart Bergerud überragend

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau überschaubar. In der 39. Minute stellten die Flensburger auf 16:11 - nur, um danach wieder nachzulassen (16:14, 43.).

Flensburg - Elverum 26:19 (12:9) Tore für Flensburg: Svan 6, Johannessen 5, Golla 4, Gottfridsson 4, Röd 3, Glandorf 1, Jöndal 1, Wanne 1/1, Zachariassen 1

Tore für Melsungen: Gudjonsson 6, Henneberg 3/1, Fredriksen 2, Sandell 2, Solstad 2, Blonz 1, Burud 1, Gröndahl 1, Langaas 1

Zuschauer: 3.105

Trainer Maik Machulla nahm in dieser Phase eine Auszeit. "Seid cooler im Angriff, nehmt Euch Zeit", sagte der Meistercoach mit bemerkenswert ruhiger Stimme. Weltklasse lieferte an diesem Abend nur SG-Keeper Bergerud ab, der dem Gegner diverse freie Würfe wegnahm.

Knoten platzt spät

In der Schluss-Viertelstunde wurde die Partie dann doch noch zu einer deutlichen Angelegenheit. Die Flensburger legten an Einsatz zu, den körperlich und technisch unterlegenen Gästen dagegen schwanden Kraft und Konzentration. Das 26:19 war am Ende ein ungefährdeter Pflichtsieg. Am Sonntag geht es für die SG in der Bundesliga weiter. Zu Gast in der Flensburger Arena ist dann der SC DHfK Leipzig.

