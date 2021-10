SG Flensburg-Handewitt verpflichtet Isländer Einarsson Stand: 19.10.2021 16:35 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat auf die Verletzungssorgen reagiert und sich mit einem Linkshänder im Rückraum verstärkt: Der Isländer Teitur Einarsson wechselt mit sofortiger Wirkung zum Handball-Bundesligisten.

Der 23-Jährige kommt vom schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad und erhält an der Förde einen Vertrag bis Saisonende im Juni 2023. Nach den Verletzungen von Magnus Rød und Franz Semper hatte die SG bereits Michael Müller und Julius Meyer-Siebert kurzfristig nachverpflichtet. Linkshänder Einarsson soll nun für Entlastung im rechten Rückraum sorgen.

SG-Coach Machulla: "Ein echter Wikinger"

Bereits am Sonntag hatte Einarsson den Medizincheck bei der SG absolviert, am Dienstagvormittag trainierte er mit der Mannschaft. Für das anstehende Spiel in der Gruppenphase der Champions League am Mittwoch gegen Veszprém ist der Isländer bereits spielberechtigt.

"Mit Teitur kommt ein echter Wikinger zu uns", sagte SG-Chefcoach Maik Machulla. "Er wird uns im ersten Schritt mit seinen Wurfqualitäten und vor allem seiner Explosivität besonders im Angriff helfen können. In den letzten Spielen wurde deutlich, dass uns der Druck aus dem rechten Rückraum und Torgefahr fehlte."

Einarsson, der auch Rechtsaußen spielen kann, lief bislang 17 Mal für die isländische Nationalmannschaft auf. Bei der Weltmeisterschaft 2019 war er Topscorer seines Teams.

