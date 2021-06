SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel: Fan-Rückkehr in großem Stil Stand: 09.06.2021 16:02 Uhr Die Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel können wieder vor einer verhältnismäßig großen Anzahl von Zuschauern spielen. Fast 2.500 Zuschauer dürfen jeweils bei den letzten beiden Saisonspielen in die Hallen.

Beide Clubs erhielten am Mittwoch im Rahmen eines Modellprojekts die Genehmigung von den zuständigen Behörden in Schleswig-Holstein. Zuletzt durften 125 Fans in der Flensburger Halle die Partien verfolgen. Diese Zahl wird nun für die Spiele gegen die Füchse Berlin (17.6.) und HBW Balingen-Weilstetten (27.6.) deutlich erhöht.

"Wir freuen uns unheimlich über die Rückkehr unserer Fans und hoffen, dass besonders unsere Dauerkarteninhaber diesem Angebot nachkommen werden", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke: "In den letzten beiden Spielen haben wir gemerkt, welch ein Faktor sie sind und wie sehr und lange sie uns gefehlt haben.

"Wir werden sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Das wird ein Gänsehautfaktor im Endspurt um die deutsche Meisterschaft." SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke

Knapp 2.500 Zuschauer in der Kieler Arena

Der THW Kiel wird nach 20 Geisterspielen in Folge am 17. Juni gegen den TBV Lemgo exakt 2.490 Fans in der Arena begrüßen dürfen. Die gleiche Anzahl ist für das letzte Saison-Heimspiel am 24. Juni gegen FA Göppingen zugelassen.

"Das wird der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. Wir freuen uns riesig auf unsere 'weiße Wand', auf jeden einzelnen Fan, der uns unterstützt", sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak.

Abstandsregeln und Maskenpflicht

Bei der Durchführung orientieren sich die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel an ihren Hygienekonzepten der ersten Heimspiele mit Zuschauerbeteiligung im Herbst 2020. Karteninhaber müssen beim Betreten der Halle einen schriftlichen, negativen Coronatest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Genesene und Geimpfte müssen ebenfalls einen schriftlichen Nachweis erbringen. In den Hallen gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln.

