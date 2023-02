SG Flensburg-Handewitt müht sich ins Final Four des DHB-Pokals Stand: 04.02.2023 19:55 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat das Final-Turnier um den DHB-Pokal in Köln erreicht. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich zu Hause gegen die HSG Wetzlar allerdings erst in der Verlängerung mit 29:28 (25:25, 16:13) durch. Die TSV Hannover-Burgdorf und der THW Kiel können ihnen folgen.

Im ersten Spiel nach der WM-Pause mussten die Flensburger überraschend über 70 Minuten gehen. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla in unterschiedlichen Phasen des Spiels gegen Wetzlar mit vier Toren Vorsprung geführt. Am Ende hatte die SG aber das Happy-End auf ihrer Seite und beendete so die fünfjährige Abstinenz vom Final Four. 2017 war Flensburg zuletzt dabei gewesen, unterlag im Finale aber Rivale Kiel. Das diesjährige Finalturnier findet am 15. und 16. April statt - nach langen Jahren in Hamburg erstmals am Rhein.

Heute Abend (seit 18.30 Uhr) spielen noch Hannover-Burgdorf gegen die Rhein-Neckar Löwen und der VfL Gummersbach gegen den TBV Lemgo Lippe (seit 19 Uhr). Der THW trifft am Sonntag in der Neuauflage des Endspiels des vergangenen Jahres auf den SC Magdeburg.

Flensburg geben Führungen keine Sicherheit

Von den Nordclubs hatte Flensburg das einfachste Los erwischt. Die in der Bundesliga abstiegsbedrohte HSG aus Wetzlar war aber nicht in den Norden gereist, um sich kampflos geschlagen zu geben. Erst hielten dei Hessen gut mit, dann brachte Adam Nyfjäll die Gäste sogar zwischenzeitlich mit 9:7 in Führung (18.). Die Zwei-Tore-Führung hielt bis zum 12:10 von Domen Novak (22.). In der Folge drehte Flensburg jedoch auf: Johan Hansen glich aus (12:12/24.) und mit einem 6:0-Lauf zogen die Hausherren davon. Hans Aaron Mensing sorgte für die zunächst beruhigende 16:12-Führung (29.).

Nach der Pause verpassten es die Flensburger allerdings mehrfach, den Vorsprung weiter auszubauen. Erst als Wetzlar zum 18:18 ausgeglichen hatte (Emil Mellegard/43.), wachten die SG-Spieler wieder auf. Aber auch eine erneute Vier-Tore-Führung (23:19/51.) verspielten die Schleswig-Holsteiner. Und so ging es mit einem 25:25 in die Verlängerung. Auch in der Zusatzzeit fanden die Gastgeber keine rote Linie in ihrem Spiel - mit Mühe und Not retteten sie ihre knappe Führung am Ende über die Zeit.

