SG Flensburg-Handewitt in Barcelona - geht da noch was? Stand: 19.05.2022 08:11 Uhr Nach der Heimniederlage im Viertelfinal-Hinspiel vor einer Woche sind die Aussichten für Flensburgs Handballer auf den Einzug ins Final Four der Champions League gering. Beim Titelverteidiger Barcelona muss die SG mit fünf Toren Unterschied gewinnen.

von Jan Kirschner

Die SG Flensburg-Handewitt leistete sich am vergangenen Mittwoch einen eklatanten Fehlstart, der gegen den FC Barcelona in eine 29:33-Heimniederlage mündete, die sogar hätte höher ausfallen können. Im Rückspiel heute um 18.45 Uhr im "Palau Blaugrana" (Sondersendung ab 19 Uhr bei NDR 1 Welle Nord) sind die Chancen auf den zweiten Flensburger Final-Four-Einzug nach 2014 daher klein. Nicht nur Linkshänder Teitur Einarsson weiß: "Wir brauchen ein perfektes Spiel."

Barca-Coach Ortega mit "Respekt" vor der SG

Oder zeigt der Gegner womöglich eine Schwäche? Am Sonnabend musste sich der FC Barcelona in Antequera, beim abgeschlagenen Tabellenletzten der spanischen Liga, mit einem 32:32-Remis begnügen. Allerdings hatte diese Partie für den spanischen Rekordmeister keinerlei Bedeutung, sodass Top-Akteure wie Spielmacher Luka Cindric, Linkshänder Dika Mem oder Torwart Gonzalo Perez de Vargas geschont wurden.

Gegen den norddeutschen Bundesligisten wird dieses Trio gewiss wieder dabei sein. Nicht von ungefähr sagte Barca-Coach Carlos Ortega vor Wochenfrist: "Ich habe großen Respekt vor Flensburg. Daher sage ich: Wir haben noch 60 Minuten vor uns."

SG-Trainer Machulla: "Wir waren übermotiviert"

Die SG hatte das Wochenende spielfrei und damit genug Zeit, die Hinpartie nochmals zu analysieren. "Wir waren übermotiviert und wollten das Spiel sehr früh in die richtige Richtung lenken", meinte Trainer Maik Machulla und gab für die kommende Begegnung die Richtung vor: "Wir wollen den Ball in unseren Reihen halten und uns keine Halbchancen nehmen." Tempo sollten seine Spieler schon machen: "Aber mit Verantwortung für den Ball", betonte der 45-Jährige.

Am Mittwochvormittag trainierten die Flensburger in der eigenen Trainingshalle und machten sich dann gen Mittelmeer auf. Überschaubar ist erneut das Aufgebot im Rückraum, wo nur vier Profis und Nachwuchsmann Fynn Hasenkamp eingesetzt werden können.

Wanne kann spielen

Grünes Licht gab es indes für Hampus Wanne, der eine Blessur am Sprunggelenk weitgehend auskuriert hat. Der Linksaußen wird die Schleswig-Holsteiner am Saisonende verlassen - vermutlich in Richtung Barcelona. Der Schwede verwandelte im Champions-League-Halbfinale von 2014 den letzten Siebenmeter und sicherte damit den bislang letzten Flensburger Sieg über die Katalanen.

Im "Palau Blaugrana" gewann die SG noch nie. Jetzt müssen es vier, vielleicht sogar fünf Tore Vorsprung sein. "Wir wissen alle, wie dominant Barca zu Hause agiert", sagte Machulla. "Wir haben über viele Dinge gesprochen und wollen ein besseres Spiel abliefern als letzte Woche."

