SG Flensburg-Handewitt holt zwei dänische Weltmeister Stand: 11.03.2023 09:32 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat mit einem Transfer-Doppelpack aufhorchen lassen. Die Norddeutschen gaben am Sonnabend die Verpflichtung der dänischen Weltmeister Simon Pytlick und Lukas Jörgensen bekannt.

Das Duo unterschrieb langfristige Verträge und wechselt zur neuen Saison von Dänemarks Meister GOG Handbold zur Mannschaft von Trainer Maik Machulla. Jörgensen wurde bis 2026 gebunden, Pytlick erhält einen Vertrag bis 2027.

Der 22-Jährige war einer der Shootingstars der WM im vergangenen Januar, beim Final-Triumph über Frankreich (34:29) avancierte er mit neun Treffern zum zweitbesten Werfer der Skandinavier. Zudem wurde er als bester Spieler auf der halblinken Position ins Allstar-Team gewählt.

Machulla: Jörgensen einer wie Golla

"Wir sind unglaublich stolz, dass sich Simon Pytlick und Lukas Jörgensen zur SG und unserem eingeschlagenen Weg bekennen. Simon ist ein Spieler, der zu 100 Prozent zur Idee von unserem Handball passt", sagte Machulla und ergänzte mit Blick auf Jörgensen: "Lukas erinnert mich von seiner Spielweise her sehr an Johannes Golla."

Der 23 Jahre alte Kreisläufer gehörte beim WM-Triumph zu Jahresbeginn ebenfalls zum dänischen Kader. Gegen Polen und Schweden debütierte er im Nationaltrikot, inzwischen bestritt er zwölf Länderspiele und erzielte dabei 38 Treffer.

"Das ist ein großes Zeichen für uns, wenn sich zwei so herausragende Spieler für die SG Flensburg-Handewitt entscheiden." SG-Geschäftsführer Holger Glandorf

Neuzugänge drei und vier

Pytlick und Jörgensen sind nach den Transfers von Blaz Blagotinsek und Kay Smits die SG-Neuzugänge drei und vier für die neue Spielzeit. "Schon seit den ersten Gesprächen war für mich klar, dass ich sehr gut zur SG passen werde. Der Verein gehört zu den besten in Europa und ich möchte ihm dabei helfen seine ambitionierten Ziele zu erreichen", erklärte Pytlick. Jörgensen bezeichnete die SG als "Top-Adresse im europäischen Handball. Viele dänische Handballlegenden haben hier Tradition."

Am Sonntag (14.15 Uhr) treffen die Neu-Flensburger mit der dänischen Auswahl in Hamburg auf die deutsche Nationalmannschaft. Beim 30:23-Sieg über Deutschland am Donnerstag in Aalborg kamen Pytlick und Jörgensen gemeinsam auf acht Treffer.

