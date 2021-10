SG Flensburg-Handewitt: Mit frischen Kräften Saporoschje schlagen Stand: 27.10.2021 10:34 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt empfängt am Donnerstag in der Handball-Champions-League den HC Saporoschje. Gegen den ukrainischen Meister soll endlich der erste Sieg in der Königsklasse gelingen.

von Jan Kirschner

Gegen illustre Gegner konnte der dreimalige deutsche Meister, zudem geschwächt durch eine Verletzungsmisere, bislang in der Gruppe B nur wenig ausrichten und rangiert nach fünf Spieltagen mit 1:9 Punkten an letzter Stelle. Gegen Saporoschje soll am Donnerstag (20.45 Uhr) die Trendwende erfolgen. "Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es gemeinsam schaffen", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Nach den Wochen mit knappem Personal sind unsere verletzten Akteure zwar noch nicht zurück, aber wir konnten mit drei neuen Spielern die Breite in unserem Kader erhöhen."

Neuzugang Einarsson mit gutem Einstand

Julius Meyer-Siebert und Michael Müller wurden bis Weihnachten verpflichtet. Vergangene Woche in Veszprém machte zudem Neuzugang Teitur Einarsson einen guten Eindruck und erzielte gleich fünf Tore. "Obwohl wir verloren haben, war es schön, mit diesen Jungs zu spielen. Ich denke, es wird noch besser", sagte der isländische Linkshänder. Er hat vorerst einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnet.

Auf seiner Position werden Franz Semper (Kreuzband-Teilabriss) und Magnus Rød (Anriss der Patellasehne) noch einige Wochen benötigen, bis sie ins Aufgebot zurückkehren können. Auch zwei weitere Rückraum-Akteure, Gøran Søgard Johannessen (Leisten-Beschwerden) und Lasse Møller (Knorpelschaden), werden wohl noch länger ausfallen.

Vor drei Jahren gab es einen klaren Sieg

Gegen Saporoschje ist ein Flensburger Sieg beinahe schon Pflicht. Den ukrainischen Meister wie auch den rumänischen Vertreter Dinamo Bukarest wollen die Norddeutschen unbedingt hinter sich lassen. Denn der sechste Platz in der Achter-Staffel ist erforderlich, um das Achtelfinale zu erreichen und nicht schon nach der Gruppenphase auszuscheiden.

Im Oktober 2018 bezwang die SG den HC mit 31:24. Doch diesmal dürfte es schwieriger werden. "Wenn ich mir unseren Kader anschaue, glaube ich, dass wir mindestens so gut abschneiden können wie in der letzten Saison", sagte Saporoschje-Coach Gintaras Savukynas. In der vergangenen Serie zog sein Team mit der ausgeglichenen Bilanz von 14:14 Punkten ins Achtelfinale ein.

