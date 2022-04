Pokalsieger! THW Kiel ringt beim Final Four Magdeburg nieder Stand: 24.04.2022 15:05 Uhr Der THW Kiel hat am Sonntag Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg in einem packenden Finale mit 28:21 (12:13) bezwungen und zum zwölften Mal den DHB-Pokal gewonnen. Nach 28 Jahren verabschiedet sich das Final Four aus Hamburg und zieht nach Köln um.

von Bettina Lenner

Das Traumfinale zwischen den beiden derzeit besten deutschen Handball-Teams vor ausverkaufter Kulisse hielt, was es vom Papier her versprochen hatte: Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie auf Augenhöhe, in der die Abwehrreihen dominierten. Niclas Ekberg sorgte in der achten Minute mit einem verwandelten Siebenmeter für die erste Führung (3:2) der Schleswig-Holsteiner, die wacher und entschlossener als tags zuvor beim mühsamen 28:26-Halbfinalsieg gegen Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe zu Werke gingen.

Die starke Kieler Anfangsphase zeigte Wirkung beim Tabellenführer, der zwar in der Defensive überzeugte, im Angriff aber nicht. Magdeburg musste sich jeden Treffer hart erarbeiten, es fehlte an Dynamik und Ideen, um das THW-Abwehrbollwerk und den starken Keeper Niklas Landin zu überwinden. Nach einer Viertelstunde lag der deutsche Rekordmeister mit 6:4, nach 20 Minuten mit 9:6 vorn.

Magdeburg nach Auszeit mit 5:0-Lauf

SCM-Trainer Bennet Wiegert hatte genug gesehen und nahm eine Auszeit, lobte die Defensivarbeit, mahnte zur Ruhe und machte dem Angriff - sonst das Prunkstück im Spiel des Meisterschaftsanwärters - dennoch Beine. Mit Erfolg. Plötzlich zeigte der Klassenprimus überzeugenden Tempohandball und es folgte ein 5:0-Lauf der Sachsen-Anhaltiner, die ein 6:9 (20.) auf ein 11:9 (26.) drehten.

Eine Wende, aber keine vorentscheidende. Denn es blieb spannend - und der THW dran. Trotz doppelter Unterzahl gelang Sander Sagosen der Ausgleich zum 12:12 (28.) für die Kieler, die sich insgesamt mehr Strafen einhandelten als die Kontrahenten. Mit ein Grund dafür, warum Magdeburg zur Pause beim 13:12 im hitzigen Pokalfight knapp die Nase vorn hatte.

Dem THW gehört die Schlussphase

Auch in der zweiten Hälfte setzte sich die Abwehrschlacht fort. Beide Mannschaften machten Tempo, suchten die Lücke: 17:17 nach 40 Minuten. Kurz erzielte erst Steffen Weinhold das 18:17 - die erste Kieler Führung seit dem 9:8 (20.) - und dann Sagosen gar das 19:17 (43.). Beim 22:19 (50.) lag der Triumph der "Zebras", die nun kaum mehr Fehler machten, schon in der Luft. Sieben Minuten vor Schluss betrug der Vorsprung schon vier Treffer (24:20); nicht zuletzt ein Verdienst von Landin, der im Kieler Tor reihenweise Glanztaten vollbrachte.

Am Ende wurde es sogar richtig deutlich, weil die Schleswig-Holsteiner brannten und Magdeburg absolut kein Gegenmittel mehr fand. Die 1.200 Kieler Fans in der Halle feierten frenetisch - wie auch das Team unten auf dem Parkett. "Wir wollten alles reinhauen. Ich bin sehr stolz, die Abwehrarbeit war Wahnsinn", sagte THW-Trainer Filip Jicha.

VIDEO: Abschied aus Hamburg: So schön war das Final Four (2 Min)

