Pokal-Krimi ohne Happy End: THW Kiel verpasst Final Four Stand: 05.02.2023 17:06 Uhr Handball-Bundesligist THW Kiel hat eine Option weniger auf einen Titelgewinn in dieser Saison. Am Sonntag unterlagen die "Zebras" dem SC Magdeburg in einem hochdramatischen Viertelfinale des DHB-Pokals mit 34:45 (31:32, 29:29, 14:19) nach Verlängerung.

von Christian Görtzen

Als um 17.02 Uhr zum zweiten Mal an diesem Tag die Schlusssirene ertönte, war allen in der Mannschaft des THW und den Kieler Fans klar: Letztlich war alles vergebens gewesen, die kräftezehrende Aufholjagd während der zweiten Hälfte der regulären Spielzeit und auch die in der Verlängerung. Der Titelverteidiger war entthront. Und während die Kieler mit hängenden Köpfen zu Boden sanken, feierten die Spieler des SC Magdeburg ihren großen Erfolg mit einem wilden Tanz auf dem Parkett.

Zwei von drei Nordclubs scheitern im Viertelfinale

Damit wird nur eine norddeutsche Mannschaft bei der Final-Four-Premiere im DHB-Pokal in Köln (15. und 16. April) dabei sein - die SG Flensburg-Handewitt, die sich am Samstagabend knapp gegen Wetzlar durchgesetzt hatte. Nach der TSV Hannover-Burgdorf sind am Sonntag nun auch die "Zebras" im Viertelfinale gescheitert. Das Team von Trainer Filip Jicha fand am Ausweichstandort Hamburg - die Arena in Kiel war wegen einer Moto-Cross-Veranstaltung belegt - vor 12.523 Zuschauern zu spät zu seinem Spiel.

Reichlich Sand im THW-Getriebe

Besonders in der ersten Hälfte lief bei den Schleswig-Holsteinern nur sehr wenig zusammen. Es gab Fehlleistungen zuhauf. Erst der dritte Siebenmeter - ausgeführt von Magnus Landin - führte zu einem Treffer. Zuvor waren Niclas Ekberg und Sander Sagosen mit ihren Versuchen von der Linie jeweils gescheitert.

In der Defensive passte es ebenfalls nicht. Die 6-0-Deckung war kein Bollwerk - der SCM fand mit überlegten Kombinationen immer wieder Lücken. Und auch nachdem Jicha auf eine 3-2-1-Formation umgestellt hatte, änderte sich wenig am Bild: Magdeburg, das auf seinen Linkshänder-Star Omar Ingi Magnusson (Operation an der Ferse) verzichten musste, präsentierte sich als gutes, funktionierendes Kollektiv, das sich die Lücken klug und geduldig schuf.

Bei den Kielern mangelte es zudem an einer starken Torhüterleistung. Niklas Landin musste nach einer Viertelstunde den Platz zwischen den Pfosten räumen - der dänische Weltmeister hatte nicht einen Wurf abgewehrt. Tomas Mrkva hielt danach ordentlich, mehr aber auch nicht. Und so zog Magdeburg Tor um Tor davon. Zur Pause hieß es 19:14 für den SCM.

Landin-Brüder hieven Kiel in die Verlängerung

Nach einer vermutlich deutlichen Ansprache von Jicha in der Kabine präsentierte sich zu Beginn der zweiten Hälfte ein ganz anderer THW. Viel kompakter in der Deckung, deutlich konzentrierter und entschlossener im Angriff. Zwar stabilisierte sich der SCM wieder und zog auf auf 24:19 davon, doch Kiel gab nicht auf. Die "Zebras" profitierten bei ihrer Aufholjagd auch von Schiedsrichter-Entscheidungen. Zweimal wurde SCM-Profi Gisli Kristjansson ein Tor abgepfiffen.

Beim Stand von 28:29 parierte Niklas Landin 21 Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter von Kay Smits. Auf der anderen Seite bewahrte sein Bruder Magnus Landin die Nerven und traf nach abgelaufener Spielzeit von der Linie zum 29:29 - Verlängerung!

Magdeburg mit den besseren Nerven

Nach den ersten von zweimal fünf Minuten lag der SCM mit 32:31 vorn. Die Gäste, bei denen sich der dänische Weltmeister Michael Saugstrup vermutlich schwer am rechten Knie verletzte, setzten Kiel erneut erheblich unter Druck, führten mit zwei Toren. 25 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung lag Magdeburg bei eigenem Ballbesitz mit 35:34 vorn. Und dieses Mal ließ sich der SCM den Sieg nicht nehmen.

