Pekeler vom THW Kiel ist "Handballer des Jahres" Stand: 25.01.2021 11:51 Uhr Riesen-Auszeichnung für Hendrik Pekeler: Der Kreisläufer des THW Kiel ist zum "Handballer des Jahres" gewählt worden.

Der 29-Jährige gewann bei der traditionsreichen Leserwahl der "Handballwoche" zum ersten Mal. Nach Henning Fritz (2004), Nikola Karabatic (2007, 2008), Filip Jicha (2009, 2010), Andreas Wolff (2016) und Patrick Wiencek (2018) ist Pekeler der sechste THW-Profi, dem die Auszeichnung zuteil wird. Der Kieler folgt auf Nationalmannschafts-Rechtsaußen Timo Kastening, der 2019 als "Deutschlands Handballer des Jahres" geehrt wurde.

Platz zwei an THW-Keeper Landin

"Ich freue mich riesig über die Auszeichnung in diesem sehr besonderen Jahr", sagte Pekeler, der sich bei der Wahl mit 6.406 Stimmen deutlich gegen seinen Team-Kollegen Niklas Landin (3.586) und Stuttgarts Johannes Bitter (3.135) durchsetzte. Bei den Frauen gewann Nationaltorhüterin Dinah Eckerle (Metz).

"Wertvollster Spieler" beim Final Four der Champions League

Pekeler, der wegen der Corona-Pandemie auf eine Teilnahme an der Handball-WM in Ägypten verzichtet hatte, trug in diesem Jahr entscheidend dazu bei, dass der THW Kiel deutscher Meister und Champions-League-Sieger wurde. Beim Finalturnier der europaischen Königsklasse wurde er als erster deutscher Handballer überhaupt zum "wertvollsten Spieler" gewählt. Für seinen THW-Teamkollegen Steffen Weinhold keine Überraschung: "Für mich ist Peke schon immer der MVP. Er ist ein extrem cleverer Spieler und hat auch die physischen Voraussetzungen."

