Nächste Pleite: THW Kiel verliert Topspiel gegen SC Magdeburg Stand: 30.09.2023 20:45 Uhr Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Topspiel beim SC Magdeburg den nächsten Rückschlag kassier. Das 31:34 (15:17) war die dritte Liga-Niederlage für die "Zebras" in Folge. Magdeburg hält unterdessen den Kontakt zu den Spitzenplätzen.

Nach zuletzt drei Siegen in der Champions League in hintereinander, schaffte es das Team von Trainer Filip Jicha nicht, die Erfolgswelle der Königsklasse in die Bundesliga mitzunehmen. Stattdessen steht Kiel mit 6:6 Punkten nun im Niemandsland der Tabelle abzurutschen. Auch die Verstärkung durch das Bundesliga-Comeback des wieder genesenen Hendrik Pekeler half nicht. Der amtierende Champions-League-Sieger Magdeburg steht mit 11:3 Punkten unterdessen direkt hinter den Füchsen Berlin (12:0) und MT Melsungen (14:0).

Beide Teams starten nervös

Zu Beginn hatten sich vor ausverkaufter Halle beide Teams nervös gezeigt, die ersten Minuten waren geprägt von individuellen Fehlern. Es war vor allem den Paraden beider Torhüter zu verdanken, dass Kiel ebenso wie Magdeburg ins Spiel fand. SCM-Keeper Nikola Portner parierte innerhalb von drei Minuten gleich dreimal, wehrte unter anderem einen Siebenmeter von Niclas Ekberg ab (12.) und lieferte damit die Grundlage für die anschließende erste Zwei-Tore-Führung (7:5/13.) der Gastgeber.

Kiel nutzte seine Chancen aus dem Spiel heraus zu wenig, vergab ein Überzahlspiel Mitte der ersten Hälfte durch unstrukturierte Spielzüge. Trotzdessen ließen die Gäste Magdeburg nie wirklich davonziehen. So nutzte Jicha kurz vor der Pause eine Auszeit beim Stand von 13:17, um seinen Spielern einzuheizen: Und Kiel verkürzte eineinhalb Minuten Schluss auf zwei Tore.

Pekeler gibt Bundesliga-Comeback

In der zweiten Spielhälfte gab Torwart Samir Bellahcene sein Bundesliga-Debüt zwischen den Kieler Pfosten. Trotz des offenen Schlagabtauschs behielten die Gastgeber zunächst die Oberhand, erst in der 46. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Doch die Antwort folgte prompt: Nach der Auszeit von SCM-Coach Bennet Wiegert (47.) schnürten Magnus Saugstrup (47.), Christian O'Sullivan und Tim Hornke (beide 48.) innerhalb von zwei Minuten einen Dreierpack.

Kiel kam noch einmal ran, doch auch die Auszeit von THW-Coach Jicha sechs Minuten vor Schluss half nicht. Magdeburg gab die Führung nicht mehr aus der Hand und spielte die letzten Minuten souverän zu Ende. Nach dem gefühlten K.o.-Spiel in der Liga gegen den SCM steht für den THW bereits am kommenden Dienstag (15 Uhr) ein echtes an. In der dritten Runde des DHB-Pokals ist die HSG Wetzlar zu Gast an der Förde.

