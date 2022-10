Nach Nantes-"Desaster": Kiel-Coach Jicha entschuldigt sich Stand: 28.10.2022 08:59 Uhr Nach der heftigen 30:38-Champions-League-Pleite in Nantes schrillen beim THW Kiel die Alarmglocken. Trainer Filip Jicha entschuldigte sich bei den Fans, die Handballer des deutschen Rekordmeisters übten Selbstkritik.

von Matthias Heidrich

"Ich möchte unsere Fans in Deutschland um Entschuldigung bitten - das war nicht THW-Kiel-like und wir müssen dringend darüber reden", sagte ein zerknirschter Jicha nach der klaren Niederlage beim ungeschlagenen Tabellenführer der französischen Liga.

"Wir haben vielleicht zwölf Minuten so gespielt, wie man es hier tun muss. Dann war es von unserer Seite ein Desaster, das durch nichts zu entschuldigen ist." THW-Trainer Filip Jicha

Die Kieler lieferten am Donnerstagabend in Nantes vor allem in der zweiten Hälfte eine für ihre Ansprüche und Möglichkeiten erschreckend schlechte Leistung ab und mussten im dritten Auswärtsspiel der "Königsklasse" die dritte Pleite hinnehmen. Rang eins oder zwei in der Gruppe B, die die direkte Viertelfinal-Qualifikation bedeuten würden, sind für den Tabellenfünften schon weit weg.

Reinkind: "Wie kleine Jungen präsentiert"

Auch die THW-Spieler gingen hart mit sich ins Gericht. "Wir haben uns heute hier wie kleine Jungen präsentiert und hätten auch noch höher verlieren können", sagte Rückraumspieler Harald Reinkind. "Wir sind maximal enttäuscht - von uns selbst."

Geschäftsführer Viktor Szilagyi war ein stückweit ratlos. "In den ersten paar Minuten hatte man eigentlich ein gutes Gefühl, wir kommen sogar gut rein in dieses Spiel. Danach sind wir überhaupt nicht stabil und brechen viel zu früh auseinander, was eigentlich untypisch für uns ist."

Die "Zebras" haben mit großen Personalproblemen aufgrund von Verletzungen zu kämpfen. Spielmacher Miha Zarabec musste als Linksaußen aushelfen. Trotzdem stand in Nantes immer noch sehr viel Kieler Handball-Qualität auf dem Parkett, das seine Fähigkeiten vor allem in den zweiten 30 Minuten aber nicht annähernd abrufen konnte.

Szilagyi: "Müssen wir sehr, sehr genau aufarbeiten"

"Das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, war unglaublich enttäuschend", sagte Szilagyi. "Es ist aber passiert, und das müssen wir sehr, sehr genau aufarbeiten."

Dafür haben die Kieler nun etwas mehr Zeit als gewohnt. Der Bundesliga-Zweite tritt erst am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) wieder an - erneut in der Champions League, zu Hause gegen Aalborg. "Jetzt müssen wir gegen Aalborg gewinnen, um nicht komplett den Anschluss zu verlieren", sagte Reinkind. Ansonsten wäre wohl die nächste Jicha-Entschuldigung fällig.

