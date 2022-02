Linksaußen Wanne verlässt Flensburg-Handewitt im Sommer Stand: 21.02.2022 15:47 Uhr Beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt endet im Sommer eine Ära. Linksaußen Hampus Wanne wird den Schleswig-Holsteinern nach neun Jahren den Rücken kehren.

"Ich habe unvergessliche Momente erlebt, Siege sowie Niederlagen, auf dem Feld und außerhalb. Mein Ziel war es, alles zu gewinnen und zu zeigen, dass ich auf Linksaußen konsequent und über eine lange Zeit gut spielen kann. Das, so finde ich, habe ich erreicht, und nun suche ich eine neue Herausforderung", sagte der 28-Jährige, der mit Schweden just den EM-Sieg feierte. Sein Vertrag beim Vizemeister läuft am Saisonende aus. Wohin es den aus Lundby stammenden Siebenmeter-Spezialisten ziehen wird, teilte er nicht mit.

Vier Titelgewinne mit Flensburg in neun Jahren

Wanne war 2013 aus seiner Heimat vom Önnereds HK zur SG gewechselt. "Mein Traum war es immer, Handballprofi zu werden. Und diese Möglichkeit haben die SG und Ljubomir Vranjes mir gegeben, als ich 19 Jahre alt war. Das werde ich ihnen nie vergessen", sagte Wanne. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Nationalspieler im Flensburger Dress zu einem der besten europäischen Linksaußen. In 307 Pflichtspielen für die Norddeutschen erzielte er 1.111 Tore, davon 308 vom Siebenmeterpunkt.

Der 28-Jährige gewann mit Flensburg 2014 die Champions League, zweimal die Meisterschaft (2018 und 2019) und den DHB-Pokal (2015). Zudem wurde er an der Förde zum Nationalspieler. 2017 debütierte Wanne für Schweden.

Machulla: "Einer der besten Linksaußen der Welt"

Die SG reagierte traurig, aber verständnisvoll auf die Entscheidung ihres Leistungsträgers, den Verein im Sommer zu verlassen. "Er hat sich zu einer echten Größe auf seiner Position entwickelt und ist einfach ein unaufgeregter Profi, der für seinen Sport lebt. Hampus hat für sich die Entscheidung getroffen, eine neue Herausforderung anzunehmen, diese müssen wir so akzeptieren", sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke.

Er wird sich nun gemeinsam mit Coach Maik Machulla nach einem adäquaten Ersatz für Wanne umsehen müssen. Was gewiss keine leichte Aufgabe wird. Denn: "Hampus hat sich zu einem der besten Linksaußen der Welt entwickelt. Wie er all die Jahre mit solch einer Konstanz seine Leistung abgeliefert hat, ist sehr beeindruckend", erklärte Machulla.

