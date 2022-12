Heimsieg gegen Hamburg: Flensburg-Handewitt im Pokal-Viertelfinale Stand: 22.12.2022 20:33 Uhr Vier Tage nach dem fulminanten Derby-Sieg in der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel hat die SG Flensburg-Handewitt im DHB-Pokal nachgelegt. Die Schleswig-Holsteiner ließen am Donnerstagabend im Achtelfinale dem HSV Hamburg keine Chance, siegten mit 35:28 (18:12).

Damit ist das Team von SG-Trainer Maik Machulla im DHB-Pokal auf der Vorstufe zum Final Four in Köln (15./16. April) angekommen. Mit einem weiteren Sieg in der Runde der letzten Acht wäre die Qualifikation für die Finalrunde geschafft, die nach vielen Jahren in Hamburg erstmals in der Domstadt stattfinden wird. Die Auslosung der Viertelfinalbegegnungen findet bereits am Freitag statt. Angesetzt ist diese Spielrunde für den 2. Februar.

SG bindet Linksaußen Jakobsen bis 2026

Den ersten Jubel der SG-Fans hatte es es schon vor dem Anwurf gegeben, als die Vertragsverlängerung mit Linksaußen Emil Jakobsen verkündet worden war. Der dänische Nationalspieler (35 Länderspiele, 124 Tore) hat einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. "Emil ist ein Ausnahmetalent. Er hat alles, was es braucht, um der beste Linksaußen der Welt zu werden. Er arbeitet hart, bringt immer gute Laune zum Training, was ich für eine große Bereicherung für meine Mannschaft empfinde, und macht manchmal Dinge mit dem Ball, von denen ich nicht wusste, dass das möglich ist", wurde Machulla in einer Pressemitteilung dazu zitiert.

Flensburg-Handewitt vor der Pause sehr überzeugend

In der 17. Minute machte der Weltmeister von 2021 seine Arbeit nach dem Prinzip "Karo einfach". Jakobsen schloss einen Tempo-Gegenstoß ohne Verzierung, dafür aber mit Überzeugung zum 8:5 ab. Es war zu dem Zeitpunkt sein dritter Treffer bei fünf Würfen auf das Tor von HSVH-Torhüter Johannes Bitter und für seine Mannschaft der Ausgangspunkt dafür, in den Derby-Modus hochzuschalten.

Das Machulla-Team wirkte in der Folgezeit in etwa so abgeklärt, zielstrebig und kompakt in der Abwehr, wie dies am vergangenen Sonntag im Duell mit dem THW Kiel zu bestaunen gewesen war. Nach einer zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Führung waren es zur Pause mit dem 18:12 immerhin noch satte sechs Treffer Vorsprung.

Machulla-Team weiter konzentriert - Hamburg chancenlos

Und die Schleswig-Holsteiner hielten nach Wiederbeginn das hohe Level. Die 6-0-Deckung stand weiterhin richtig gut, und wenn Würfe der Hamburger durchkamen, war - wie schon in der ersten Hälfte - auf Torhüter Kevin Möller Verlass. Und vorne wurden die Chancen genutzt. Das 26:15 (39.) von Spielmacher Jim Gottfridsson war schon weit vor der Schlusssirene eine Vorentscheidung. Und das Weiterkommen der SG geriet in der Folgezeit auch nicht mehr in Gefahr. Erfolgreichster Spieler bei den Gastgebern war Johannes Golla mit sieben Toren, beim HSVH trafen Casper Mortensen und Leif Tissier am besten.

SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 35:28 (18:12) Tore Flensburg: Golla (7 Tore), Gottfridsson (7), Hansen (6/1 Siebenmeter), Jakobsen (5), Röd (3), Einarsson (2), Larsen (2), Hald (1), Kjaer (1), Mensing (1)

Tore Hamburg: Mortensen (6/2), Tissier (6), Weller (4), Axmann (4), Lassen (3), Andersen (2/1), Feit (1), Magaard (1), Schimmelbauer (1)

