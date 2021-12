Handball: Nichts zu holen für den HSV Hamburg in Magdeburg Stand: 23.12.2021 20:35 Uhr Die Handballer des HSV Hamburg haben einen Tag vor Weihnachten eine klare 26:34 (13:17)-Niederlage beim Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg kassiert. Mit 16 Siegen in 16 Spielen im Rücken tritt der SCM nun am Sonntag zum Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt an.

Ob der Vizemeister dieses Magdeburg stoppen kann? Hamburg war dazu am Donnerstag jedenfalls nicht in der Lage. Die Hanseaten müssen ihre Punkte woanders holen, zum Beispiel am Montag (19.05 Uhr) im letzten Heimspiel des Jahres gegen den Bergischen HC. Dann dürfen in der Sporthalle Hamburg sogar bis zu 2.500 Zuschauer dabei sein.

In Magdeburg wurde es am Ende zwar deutlich, doch vor allem in der ersten Hälfte bot der Aufsteiger dem aktuellen Topteam der Liga die Stirn. Es ging hin und her, mit einer Achterbahnfahrt für die Hamburger. Den 4:8-Rückstand nach 13 Minuten machten die Gäste innerhalb von sechs Minuten wett (8:8, 19.), um zur Pause doch wieder mit vier hinten zu liegen. Magdeburg in seiner individuellen Qualität war für die Mannschaft von Trainer Thorsten Jansen nicht komplett zu kontrollieren.

HSVH-Torwart Bitter mit neun Paraden in Hälfte eins

Ein dickes Pfund im Duell mit dem Meisterschaftsanwärter war HSVH-Torwart Johannes Bitter, der nach den ersten 30 Minuten schon neun Paraden auf der Uhr hatte.

Für ein erneutes Comeback reichte es nach dem Seitenwechsel bei den Hamburgern aber nicht. Sie spielten ordentlich mit, aber Magdeburg kam immer mehr ins Rollen und enteilte uneinholbar. Nach 49 Minuten lag der Spitzenreiter mit neun Toren vorn - 29:20. Das Spiel war entschieden und der HSV Hamburg fand kein Mittel, um das Ergebnis noch etwas freundlicher zu gestalten.

