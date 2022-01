Stand: 13.01.2022 16:29 Uhr Handball-Nachholspiel: Buxtehuder SV im März gegen Thüringer HC

Das abgesagte Handball-Bundesligaspiel des Buxtehuder SV gegen den Thüringer HC wird am 16. März (19.30 Uhr) nachgeholt. Das teilte der BSV am Donnerstag mit. Die Begegnung, die ursprünglich am vergangenen Sonnabend stattfinden sollte, war aufgrund etlicher Corona-Fälle bei den Gäste-Spielerinnen abgesagt worden. Der BSV hat wegen des neuen Termins nun eine englische Woche. So trifft das Team von Dirk Leun am 12. März auf Meister Borussia Dortmund und muss dann am 19. März bei der HSG Bensheim/Auerbach antreten. | 13.01.2022 16:29