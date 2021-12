Handball-Meister THW Kiel deklassiert Pokalsieger Lemgo Stand: 26.12.2021 21:26 Uhr Der THW Kiel hat sein Handballjahr mit einem souveränen Heimsieg gegen den TBV Lemgo Lippe beendet. Der deutsche Meister setzte sich gegen den Pokalsieger mit 32:19 (16:9) durch.

von Ingmar Deneke

Dadurch rückten die Kieler (28:8 Punkte) am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Tabelle etwas näher an den souveränen Spitzenreiter Magdeburg (32:2) heran, der im Topspiel in Flensburg die erste Saisonniederlage kassierte. Kiels Rechtsaußen Niclas Ekberg war vor 5.000 Zuschauern mit neun Treffern bester Werfer der Partie.

THW Kiel - TBV Lemgo Lippe 32:19 (16:9) Tore Kiel: Ekberg 9/3, Reinkind 7, Wiencek 6, Weinhold 3, Bilyk 2, Pekeler 2, Sagosen 2, Ehrig 1

Tore Lemgo Lippe: Elisson 5/3, Schagen 5, Zerbe 3, Carlsbogard 2, Suton 2, Hutecek 1, Simak 1

Zuschauer: 5.000

Unbedingt wollte sich der THW mit "einem Sieg von unseren Zuschauern für dieses Jahr verabschieden", hatte Kapitän Domagoj Duvnjak vor dem Spiel gesagt. Allerdings hatte seine Mannschaft zunächst Schwierigkeiten, diesen Plan auf dem Parkett umzusetzen. Nach einem Stotterstart fanden die "Zebras" besser ins Spiel und gingen in der achten Minute durch Siebenmeter-Spezialist Ekberg erstmals in Führung (4:3). Den Vorsprung bauten die Kieler mühelos aus, konsequent nutzte der kompakte THW seine Gegenstöße und die Lücken in der Lemgoer Abwehr. Kreisläufer Patrick Wiencek erzielte den letzten Treffer des ersten Durchgangs zum deutlichen 16:9-Pausenstand.

THW-Abwehr überragt gegen hilflosen Gegner

Überragend an diesem Abend agierte der THW in der Abwehr. Variabel, zupackend und dahinter im Tor ein wieder einmal bärenstarken Niklas Landin. In der 42. Minute hatten die dominierten Kieler doppelt so viele Tore auf dem Konto wie der chancenlose Gegner (22:11). Das Duell Meister gegen Pokalsieger geriet bis zum Ende zu einer Machtdemonstration der Kieler.

