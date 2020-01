Stand: 17.01.2020 11:35 Uhr

Kastening: Vom Teamneuling zum Topspieler

So schnell kann sich die Wahrnehmung im Sport ändern: Vor gut einer Woche musste Bundestrainer Christian Prokop in der Auszeit des Vorrundenspiels der Handball-EM gegen die Niederlande noch nach seinem Namen fragen ("Wie heißt du?"), nach dem 31:23-Erfolg zum Hauptrundenauftakt gegen Weißrussland war Timo Kastening in den Katakomben der Wiener Stadthalle der gefragteste Mann. Sechs freche Tore bei sechs Versuchen und eine richtig kernige Vorstellung schürten selbst bei der internationalen Presse das Interesse am Rechtsaußen des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Die EHF zeichnete den 24-Jährigen als "Player of the Match" aus.

Timo Kastening hat sich einen Namen gemacht NDR Info - 17.01.2020 14:00 Uhr Erst kannte sogar der Bundestrainer seinen Namen nicht, inzwischen aber ist Timo Kastening der Handball-Welt bekannt. Hannovers Rechtsaußen ist der Erfolsgarant im DHB-Team.







Kastening erlebt persönliches EM-Märchen

"Das war ein perfekter Tag", sagte Kastening mit leuchtenden Augen: "Ich freue mich, dass ich Spielzeit bekomme und die auch nutzen kann. Es macht super Spaß, hier zu sein, ich versuche das alles aufzusaugen." So wieselflink und gedankenschnell er zuvor auf dem Spielfeld agiert hatte, so unaufgeregt und unverstellt beantwortete er die vielen Fragen in der Mixed Zone. Kastening erlebt in diesen Tagen sein persönliches EM-Märchen. Der Team-Neuling, vor Turnierbeginn noch Wackelkandidat, erhielt trotz seiner gerade mal sechs Länderspiele den Vorzug gegenüber Nationalmannschafts-Dauerbrenner Patrick Groetzki und ist inzwischen nicht mehr wegzudenken. 16 Tore bei 19 Versuchen in den ersten vier Spielen sind eine Weltklasse-Quote.

Prokop: "Nervosität ist da Fehlanzeige"

"Das ist eine tolle Geschichte. Es ist das erste Turnier für ihn, und man merkt es gar nicht. Nervosität ist da Fehlanzeige", freute sich Prokop. Reihenweise stiebitzte Kastening gegen Weißrussland die Bälle in der Abwehr und zweimal versenkte er sie anschließend sicher. Selbst für Kapitän Uwe Gensheimer ist der 24-Jährige ein Phänomen: "Der Timo schleicht sich da unten immer von 1,50 Meter irgendwo raus und klaut dann den Ball." Auch Teamkollege Julius Kühn ist voll des Lobes. "Respekt vor Timo. Er ist ein bisschen verrückt, aber er tut uns allen gut. Wir sind froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben", sagte der Rückraumspieler.

Kastening passt in keine Schublade

Es gibt im Handball keinen Begriff, der der Bezeichnung Straßenfußballer entspricht. Also eine Profilbeschreibung für Spieler, die ihren Sport bei Wind und Wetter, gegen Groß und Klein, auf selten perfektem Untergrund gelernt haben.

Kastening ist trotzdem so ein Handballer. "Ich erkenne in seinem Spiel Tricks, die er über Jahre gelernt hat. Teilweise kommen sie aus der Jugend", sagt sein Bruder Marius, der selbst auf der Mittelposition beim Drittlligisten Hannover-Burgwedel aktiv ist.

Videos 01:54 Kastenings sechs Tore gegen Weißrussland Timo Kastening avancierte gegen Weißrussland zum besten Werfer der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Seine sechs Tore und die anschließende Ehrung zum "Player of the Match" im Video. Video (01:54 min)

Timo Kastening passt nicht so recht in eine Schublade: Heiligabend gönnte er sich mit seinem Bruder und seinem Vater auf dem elterlichen Sofa eine Auszeit von der Besinnlichkeit. Die Kastenings ließen AC/DC aus den Boxen rocken. Kastening traut sich was: Vor dem Abi schmiss er die Schule (und machte dann auf Geheiß der Mutter eine Banklehre), im Kindesalter versuchte er sich einst als Zigarettenraucher (und bekam eine Standpauke von seinem damaligen Nachbarn Dieter Hecking). Bei einem Spiel der TSV Hannover-Burgdorf ließ er sich mal verkabeln. Vor derlei hat er keine Scheu.

Und dass der Bundestrainer seinen Namen nicht wusste, störte ihn auch nicht groß: "Ich habe einen spanischen Trainer in meinem Heimatverein, der ab und zu auch schon mal Namen verwechselt oder vertauscht oder vergisst. Das sind wir gewohnt in Hannover." Allerdings spricht Kastening inzwischen ganz leidlich Spanisch...

