Handball: Flensburg stoppt Spitzenreiter Magdeburg Stand: 26.12.2021 15:43 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag selbst beschenkt. Im Topspiel der Handball-Bundesliga gewann der Vizemeister gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter SC Magdeburg mit 30:27 (13:11).

von Ingmar Deneke

Es war die erste Niederlage des SCM nach zuvor 16 Siegen in Serie. Bester Flensburger Werfer war vor 3.150 Zuschauern Hampus Wanne mit sieben Toren. Für die Gäste traf Daniel Pettersson ebenfalls siebenmal. Magdeburg bleibt mit 32:2 Zählern souveräner Tabellenführer, die SG verbesserte sich mit 27:7 Punkten auf Platz zwei.



Einen großen Anteil am verdienten Heimerfolg an der Förde hatte Torhüter Benjamin Buric (14 Paraden). Ein Spieler, der in besonderen Partien über sich hinaus wachsen kann. Der Bosnier kassierte in den ersten fünf Minuten nur einen Treffer (3:1) und putschte sich und die Fans nach jeder Parade auf. Danach allerdings berappelten sich die selbstbewussten Magdeburger, holten den Rückstand auf und warfen einen Vorsprung heraus (6:9, 17.).

Hartnäckige Flensburger drehen das Spiel

Obwohl die Flensburger im Angriff etwas zu nervös und hektisch agierten und diverse Chancen liegen ließen, blieben sie zumindest dran.

SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 30:27 (13:11) Tore Flensburg: Wanne (7/2), Svan (5), Gottfridsson (5), Einarsson (4), Golla (3), Larsen (3), Jakobsen (1/1), Mensing (1), Steinhauser (1)

Tore Magdeburg: Pettersson (7), Magnusson (6/2), Mertens (4), Weber (2), O'Sullivan (2), Damgaard (2), Kristjansson (1), Gullerud (1), Jensen (1), Bezjak (1)

Zuschauer: 3.150

Und die Norddeutschen steigerten sich: Buric bekam wieder mehr Bälle zu fassen, der starke Wanne glich per Siebenmeter zum 11:11 aus (24.) und Johannes Golla legte mit dem ersten Flensburger Kreisläufer-Tor nach (12:11, 26.). In der letzten Szene der hektischen, aber spannenden ersten Hälfte flog ein Freiwurf von SC-Star Michael Damgaard übers Tor - kommentiert von einer geballten Buric-Faust. Mit einer Zwei-Tore-Führung ging seine Mannschaft in die Pause (13:11).

Flensburg mit perfekter zweiter Hälfte

Der zweite Durchgang begann mit Parade Nummer acht von Buric. Vorteil Flensburg im Torhüterduell. Das Angriffspiel beider Mannschaften nahm nun an Fahrt auf, die Kombinationen waren flüssiger und gelungener. Die SG agierte dabei etwas effektiver und baute ihren Vorsprung peu à peu aus (24:19, 46.). Auch die Kulisse wurde immer lebhafter, jede gelungene Flensburger Aktion bejubelten die Fans laufstark.



Fünf Minuten vor Schluss lag die SG deutlich vorne (28:23). Spätestens als Lasse Svan auf sechs Tore erhöhte, hatte die SG den Heimsieg gegen das "unbesiegbare" Magdeburg vor Augen. Mit dem überragenden Buric im Tor brachten die Schleswig-Holsteiner die Führung souverän ins Ziel.

