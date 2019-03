Stand: 14.03.2019 20:37 Uhr

Unschlagbar? Flensburg siegt auch in Hannover

In der Handball-Bundesliga zieht die SG Flensburg-Handewitt an der Tabellenspitze weiter einsam ihre Kreise. Der deutsche Meister setzte sich am Donnerstagabend mit 33:28 (17:13) bei der TSV Hannover-Burgdorf durch und feierte damit den 23. Sieg im 23. Saisonspiel. Saisonübergreifend war es sogar bereits der 31. Liga-Erfolg in Serie, Flensburg ist in der Bundesliga seit fast einem Jahr ungeschlagen. Bei den "Recken" zeigten die Schleswig-Holsteiner eine meisterliche Vorstellung, die nächsten zwei Punkten waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der THW Kiel, ärgster Verfolger der SG, gewann zeitgleich sein Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig mit 27:22 (10:10), hat aber bei einem Spiel mehr schon drei Niederlagen hinnehmen müssen.

Häfner macht die 1.000 voll - Lauge überragt

TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt 28:33 (13:17) Tore für Hannover: Häfner (6), Kastening (6/2), Pevnov (3), Ugalde (3), Atman (2), Böhm (2), Büchner (2), Olsen (2), Cehte (1), Johannsen (1)

Tore für Flensburg: Lauge (10), Röd (6), Svan (4), Zachariassen (4), Glandorf (3), Gottfridsson (2), Wanne (2/1), Hald (1), Jöndal (1)

Zuschauer: 7.061

Von Hannover-Burgdorf gab es an diesem Abend genau zwei positive Nachrichten. Erstens feierte Pavel Atman nach langer Verletzungspause sein Comeback - und wusste mit zwei Treffern durchaus zu gefallen. Zweitens war das 8:7 ein ganz besonderes Tor: Kai Häfner erzielte seinen 1000. Bundesliga-Treffer.

Als ob die Gäste nur das Jubiläumstor des deutschen Nationalspielers abgewartet hätten, zogen sie danach auf und davon. Abgezockt und abgeklärt nutzte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla ihre Chancen. Angeführt von Rasmus Lauge, der mit dem 12:9 erstmals für drei Tore Vorsprung sorgte. Das Geschehen vor dem 15:11 fasste die erste Hälfte in wenigen Sekunden zusammen. Flensburgs Torhüter Torbjörn Bergerud parierte gegen Nejc Cehte und behielt auch gegen den nachsetzenden Cristian Ugalde die Oberhand - Sekunden später traf erneut Lauge.

Nach dem Seitenwechsel verzweifelten die Hausherren zusehends an Bergerud, der in 15 Minuten nur fünfmal hinter sich greifen musste. Und offensiv blieben die Flensburger unnachgiebig. Weltmeister Lauge überragte mit zehn Toren. Erst in der Schlussphase schalteten sie einen Gang zurück, sodass die Hannoveraner noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben konnten.

Kiel siegt mit Anlauf

Der THW tat sich hingegen zunächst schwer. Die Gäste aus Sachsen verlangten dem deutschen Rekordmeister alles ab und führten zwischenzeitlich mit 7:4 (19.). Doch die "Zebras" bissen sich in die Partie - und dank Nikola Bilyk, der die beiden letzten Kieler Treffer der ersten Hälfte erzielte, stand es zur Pause 10:10. Im zweiten Spielabschnitt sorgten die Schützlinge von Coach Alfred Gislason schnell für klarere Verhältnisse. Keine fünf Minuten waren gespielt, da traf Magnus Landin zum 15:12, wenig später stellte Patrick Wiencek mit einem Doppelpack auf 18:14 (39.). Leipzig gab zwar nicht auf und kam noch mal bis auf einen Treffer heran (18:19/45.), doch nach ein paar Minuten zog Kiel das Tempo wieder an und damit davon.

