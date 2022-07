Handball-Bundesliga: Nordduell zum Auftakt Stand: 15.07.2022 15:30 Uhr Die Handball-Bundesliga der Männer hat den Spielplan für die kommende Saison bekanntgegeben. Einen Tag nach dem Supercup-Duell zwischen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel gibt es am 1. September zum Ligastart gleich ein Norduell.

Der HSV Hamburg hat dann ab 19.15 Uhr die SG Flensburg-Handewitt zu Gast. Zeitgleich ist auch die TSV Hannover-Burgdorf gefordert: Die "Recken" haben ein Heimspiel gegen den DHfK Leipzig.

Der THW Kiel empfängt zum Auftakt am 4. September den TVB Stuttgart. Zum ersten direkten Ligaduell mit Meister Magdeburg kommt es am 13. Spieltag in Magdeburg. Das Spitzenspiel am 19. November wird auch live in der ARD zu sehen sein.

SH-Landesderby zum Hinrundenabschluss

Das traditionsreiche Nordderby zwischen Flensburg und Kiel wurde für den Hinrundenabschluss am 17. Spieltag Mitte Dezember terminiert, die genaue Anwurfzeit steht noch nicht fest. Der letzte Saisonspieltag ist für den 11. Juni 2023 vorgesehen.

