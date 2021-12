THW Kiel kämpft Stuttgart nieder, Flensburg schlägt Melsungen Stand: 22.12.2021 21:37 Uhr Kurz vor Weihnachten haben der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga Heimsiege gefeiert. Der THW bezwang Stuttgart nach anfänglichen Problemen 35:31 (17:19), die SG schlug Melsungen 27:24 (13:11).

von Matthias Heidrich

Nach der Pleite in Wetzlar präsentierten sich die Kieler auch in eigener Halle zum wohl vorerst vorletzten Mal vor Zuschauern zunächst nicht sattelfest. 6-0 oder 3-2-1, in der Abwehr lief bei den "Zebras" wenig zusammen gegen frech aufspielende Stuttgarter, die nach 22 Minuten erstmals mit drei Toren führten - 13:10. Da auch Niklas Landin und Dario Quenstedt im THW-Tor kaum etwas wegfischen konnten, ging die 19:17-Führung der Gäste zur Pause vollkommen in Ordnung.

THW Kiel - TVB Stuttgart 35:31 (17:19) Tore Kiel: Sagosen (7), Ekber (4/2), Pekeler (4), Reinkind (4), Duvnjak (3), Ehrig (3), Jacobsen (3), Wiencek (2), Zarabec (2), Bylik (1), Dahmke (1), Weinhold (1)

Stuttgart: Kristjansson (8/5), Lönn (5), Hanusz (4), Pfattheicher (4), Schulze (3), Peshevski (2), Röthlisberger (2), Augustinussen (1), Müller (1), Zieker (1)

Zuschauer: 5.000

In der THW-Halle herrschte Geisterspiel-ähnliche Stille. Es drohte der nächste Rückschlag im Kampf um den Champions-League-Platz zwei. Doch Mitte der zweiten Hälfte fingen sich die "Zebras", legten einen 7:1-Lauf hin und führten nach 45 Minuten mit 27:25. Die Fans waren wieder wachgeküsst und der Grundstein zum Heimsieg gelegt. Der Rest war Formsache für den nun souverän auftretenden Meister, der vor der "EM-Pause" am zweiten Weihnachtsfeiertag (20 Uhr) zum letzten Spiel des Jahres noch den TBV Lemgo empfängt.

Flensburgs Fans feiern

Flensburg hielt im Kampf um die "Königsklasse" Schritt, trat nach dem Remis in Balingen gegen Melsungen gefestigt auf. Torwart Kevin Möller hatte mit sieben Paraden in der ersten Hälfte maßgeblichen Anteil an der Zwei-Tore-Führung der Flensburger zur Pause (13:11). Melsungens Angriffsspiel stockte. Auch als es in der zweiten Hälfte besser wurde, hatte die SG immer eine Antwort parat. In den letzten zehn Minuten zog der Vizemeister den Gästen endgültig den Zahn, stand in der Abwehr stabil und ging vorne auf vier Tore weg - 26:22 (56.).

SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 27:24 (13:11) Tore Flensburg: Gottfridsson (8), Einarsson (5), Svan (4), Larsen (3), Wanne (2), Golla (2), Semper (2), Hald Jensen (1)

Melsungen: Jonsson (5), Pavlovic (5), Häfner (4), Kühn (3), Arnarsson (2), Kästening (2), Kunkel (2), Reichmann (1/1)

Zuschauer: 2.420

Die Fans in der "Hölle Nord" standen, feierten das Team und vielleicht auch ein bisschen sich selbst in Anbetracht der wieder aufziehenden Zeit vor den Bildschirmen. Auf der Platte brachten die Flensburger Profis den verdienten Heimsieg gegen Melsungen souverän unter Dach und Fach.

Im letzten Spiel gegen Spitzenreiter Magdeburg

Eine gelungene Generalprobe vor dem Spitzenspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer SC Magdeburg - dann erneut vor Zuschauern. "Das ist ein Highlight zum Jahresabschluss, leider nicht in einer vollen Halle", sagte Flensburgs Nationalspieler Johannes Golla. "Vorfreude und Optimismus sind da, aber wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst."

Ob ab dem 9. Februar, wenn die Bundesliga nach der EM wieder den Spielbetrieb aufnimmt, Fans dabei sein dürfen, ist offen.

