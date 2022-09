Handball-Bundesliga: Flensburg-Handewitt kassiert erste Niederlage Stand: 24.09.2022 18:13 Uhr Das war nicht nötig: Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert. Bei den Rhein-Neckar Löwen unterlag das Team von Trainer Maik Machulla nach einer wilden Partie 27:28 (13:14).

von Florian Neuhauss

Die Schleswig-Holsteiner hatten in Mannheim viele gute Momente. Aber sowohl offensiv als auch defensiv und beim Umschalten von Angriff auf Verteidigung leistete sich der Vorjahresvierte zu viele leichte Fehler. Daran muss die SG schnell arbeiten, soll die Champions-League-Abstinenz ein einjähriges Zwischenspiel bleiben. Während die Löwen mit dem fünften Sieg im fünften Spiel an die Tabellenspitze sprangen, hat Flensburg schon drei Minuspunkte auf dem Konto.

In der European League sind die Norddeutschen am kommenden Dienstag (18.45 Uhr) erstmals gefordert. Zum Auftakt im kleinen Europacup geht es nach Polen zu MMTS Kwidzyn.

Flensburg zeigt nach Rückstand Moral

Die beiden Teams schenkten sich von Beginn an nichts - und begegneten sich auf Augenhöhe. Schon in den ersten sechs Minuten wechselte die Führung dreimal hin und her. Beim Stand von 6:5 vergaben die Löwen mehrfach die Möglichkeit, sich zumindest mal mit zwei Treffern abzusetzen. Und so glich Emil Jakobsen wieder aus (14.). Doch in Unterzahl - nach einer Zeitstrafe für Johannes Golla wegen Meckerns - traf Uwe Gensheimer sechs Minuten später mit seinem vierten Tor zum 11:9.

Nachdem auch noch Albin Lagergren erfolgreich gewesen war (12:9/21.), nahm Machulla eine Auszeit und brachte so die verloren gegangene Konzentration zurück. Die Chance zum Ausgleich verspielte Franz Semper eine Sekunde vor der Pause jedoch leichtfertig.

Das 14:14 fiel dann 30 Sekunden nach Wiederanpfiff durch den eingelaufenen Johan Hansen. Und drei Minuten später brachte Golla die Gäste erstmals seit dem 3:2 wieder in Führung (15:14). Doch die Löwen blieben dran - und das Spiel wurde wild. Beide Mannschaften leisteten sich mehrere Fehlwürfe, aber die Hausherren fanden schneller den Faden wieder. Olle Forsell Schefvert traf in der 41. Minute zum 20:17. Die Vorentscheidung?

Mitnichten! SG zeigte wieder Moral - und die Schleswig-Holsteiner fingen sich tatsächlich noch einmal. Mehrfach kamen sie bis auf einen Treffer heran. Der Ausgleich schien nicht glücken zu wollen. Doch in der 59. Minute egalisierte Jim Gottfridsson (27:27). Allerdings hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich. Erst traf Lagergren zum 28:27 (60.), dann scheiterte Flensburgs Lasse Kjaer Möller mit seinem Wurf am Fuß von Torhüter Joel Birlehm.

