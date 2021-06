HSV-Handballer machen Aufstieg in die Bundesliga perfekt Stand: 22.06.2021 21:36 Uhr Die Hamburger Handballer spielen in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga. Der HSV Hamburg setzte sich im vorletzten Saisonspiel 32:28 (17:14) gegen den ASV Hamm-Westfalen durch und kann vom Tabellendritten Gummersbach nicht mehr überholt werden.

Damit kehren die HSV-Handballer fünf Jahre nach ihrer krachenden Insolvenz und dem sportlichen Neuanfang in der 3. Liga Nord ins Oberhaus zurück. Ausgerechnet bei der Rückkehr der Fans - am Ende waren es 2.141 - in die Hamburger Halle ließ es die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen krachen. Ihren ersten Matchball in Dresden (31:37) vor eineinhalb Wochen hatte der HSVH noch nicht nutzen können - und Verfolger VfL Gummersbach verhinderte durch zwei Siege in Folge, dass die Hamburger auf dem Sofa aufstiegen.

VIDEO: Aufstieg und Fall des HSV Handball (30 Min)

Das Spiel gegen Hamm-Westfalen war dann nicht nur wegen der Zuschauer der richtige Rahmen für die Aufstiegssause. Zunächst wurde Jansen vor der Partie als Trainer des Jahres ausgezeichnet - und auch das Spiel hatte einiges zu bieten. Die Hamburger erspielten sich zwar schnell einen Vier-Tore-Vorsprung (8:4/Niklas Weller, 12.), doch so richtig souverän wirkten die Norddeutschen nicht. Immer wieder kamen die Hammer bis auf einen Treffer heran. Und eine Viertelstunde vor dem Ende hatte Fabian Huesmann die Chance, zum 22:22 auszugleichen. Sein Wurf wurde jedoch geblockt.

Nach dem Zittern kommt der Jubel

Und diese Szene gab dem HSVH Auftrieb. Drei Minuten später stellte Weller in Überzahl auf 25:22. Leif Tissier ließ prompt das 26:22 folgen (49.) - die Vorentscheidung. Die Lippestädter mühten sich in der Folge vergeblich, die Hamburger noch einmal aus dem Tritt zu bringen. Tissier erhöhte den Vorsprung sogar noch auf sechs Treffer (29:23/54.). Kurz darauf brach sich der Jubel Bahn.

Als prominenter Neuzugang für das neue Bundesliga-Kapitel steht Routinier Johannes Bitter bereits fest. Der Nationaltorwart kehrt vom TVB Stuttgart an die Elbe zurück. Der 38-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Mit der Planungssicherheit dürften nun weitere Personalentscheidungen folgen.

