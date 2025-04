European League: Flensburg-Handewitt gewinnt Hinspiel bei GOG Stand: 22.04.2025 20:29 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich im Viertelfinale der European League bei GOG Handbold eine gute Ausgangsposition verschafft. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Dienstagabend bei den Dänen mit 29:26 (15:15).

Der Erfolg im europäischen Nachbarschaftsduell, was ob der sportlichen Vergangenheit von sieben Flensburger Akteuren bei den Dänen auch als "GOG 1 gegen GOG 2" beschrieben wurde, gelang den Gästen durch eine konsequente Chancenverwertung in der Schlussphase.

Beste Werfer des Spiels waren Emil Jakobsen mit sieben Treffern für den Titelverteidiger sowie der ebenfalls siebenmal erfolgreiche Tobias Gröndahl für die Gastgeber. Mit dem Sieg haben die Norddeutschen eine gute Ausgangsposition, um sich ihr Ticket für das Final Four in Hamburg zu sichern. Das Rückspiel findet am 29. April um 20.45 Uhr in Flensburg statt.

"Wir nehmen drei Tore mit", sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf nach der Partie zufrieden, räumte aber ein: "Aber wir kennen ja den Handball, das ist gar nix. Wir freuen uns sehr auf die zweite Hälfte in Flensburg."

Zeitstrafen bringen Flensburg aus dem Konzept

Die SG brauchte etwas Zeit, um in die Partie zu finden. Nach drei Minuten erzielte Lasse Möller das erste Tor der Gäste, die in den folgenden Minuten eine Zwei-Tore-Führung herauspielten (6.). Doch nach zwei Zwei-Minuten-Strafen für Johannes Golla und Möller verloren die Norddeutschen ihren Rhythmus, GOG konnte auf zwei Treffer davonziehen (14.). Mitte des ersten Durchgangs fingen sich die Flensburger wieder und führten fünf Minuten vor der Halbzeit mit 15:13, hernach gelang der SG allerdings kein weiterer Treffer und die Dänen konnten zur Pause ausgleichen.

Es blieb auch nach dem Seitenwechsel ein enges Spiel. Beide Teams agierten auf Augenhöhe, die Partie wog in der mit 4.000 Zuschauern ausverkauften Halle in Svendborg hin und her. Die SG führte dank konsequenter Chancenverwertung nach 39 Minuten wieder mit 20:18, ehe die Gastgeber drei Minuten später mit einem Treffer in Front gingen.

SG-Dänen entscheiden die Partie

Die Schlussphase entwickelte sich nicht nur für die mitgereisten und lautstarken Flensburger Fans zu einem Krimi. Und dann drehten die Dänen in Trikot der Schleswig-Holsteiner auf: Erst verwandelte Emil Jakobsen beim Stand von 25:25 einen Siebenmeter (53.), dann traf Möller zweifach zu einer Drei-Tore-Führung für die Gäste. Mit einem Fünf-Tore-Lauf im Rücken ließ sich die SG an diesem Abend die Führung nicht mehr nehmen und wahrte ihre Chancen auf den Einzug ins Final-Four und auf den europäischen Titel.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.04.2025 | 21:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SG Flensburg-Handewitt