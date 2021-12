HSV Hamburg ringt TSV Hannover-Burgdorf nieder Sendedatum: 18.12.2021 23:03 Uhr Aufsteiger HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga den nächsten Erfolg errungen. Die Hanseaten gewannen am Samstagabend mit 25:23 (14:13) gegen die TSV Hannover-Burgdorf.

von Christian Görtzen

Damit steht der Neuling nach 16 Spieltagen mit 16:16 Punkten glänzend da. Am Erreichen des Ziels Klassenerhalt bestehen kaum noch Zweifel. Dagegen gab es für die Mannschaft von TSV-Trainer Christian Prokop nach einem Zwischenspurt von 8:2 Zählern in der Bundesliga nun einen Dämpfer. Die Recken stehen mit 12:18 Punkten auf Tabellenplatz zwölf.

TSV-Torhüter Ebner pariert zwei Siebenmeter

Vor dem Anwurf stellte sich vor allem eine Frage: Wie würden die Niedersachsen die bittere Niederlage nach Verlängerung im Achtelfinale des DHB-Pokals gegen den THW Kiel weggesteckt haben? Schon bald ließ sich sagen: ziemlich gut. Die "Recken" begannen schwungvoll, führten nach sechs Minuten mit 4:2. Da es den Hamburgern aber in der Folgezeit gelang, ihre Zahl an technischen Fehlern deutlich zu reduzieren, war es schon bald darauf eine sehr enge Partie.

Mit seinem vierten verwandelten Siebenmeter glich Hamburgs Linksaußen Casper Mortensen, der von 2016 bis 2018 das TSV-Trikot getragen hatte, zum 11:11 aus (24.). Den fünften Wurf des Dänen von der Linie wehrte allerdings Domenico Ebner kurz darauf stark ab. Und da Hannovers Torwart nach schon abgelaufener Spielzeit auch noch einen weiteren Siebenmeter von Niklas Weller abwehrte, lagen die Gäste zur Pause lediglich mit 13:14 zurück.

HSVH mit kühlem Kopf in der Schlussphase

In dem auch nach Wiederbeginn ausgeglichenen Spiel boten vor allem die Torhüter starke Leistungen. Routinier Johannes Bitter war genauso ein großartiger Rückhalt für den Aufsteiger wie Urban Lesjak dies für die Niedersachsen war. Ebner kam daher lediglich bei gegnerischen Siebenmetern in die Partie.

Und so kam es, wie es kommen musste: Es spitzte sich zu - die Entscheidung sollte erst in der Schlussphase fallen. Nach dem 22:20 (54.) für den HSV nahm Prokop eine Auszeit. Wenig später verkürzte Ivan Martinovic auf 21:22. Aber der Neuling behielt die Nerven. Finn Wullenweber stellte umgehend die Zwei-Tore-Führung wieder her. Und als Jan Forstbauer nach einem Martinovic-Fehlversuch das 24:21 erzielte, war die Begegnung eine Minute vor der Schlusssirene vorzeitig entschieden.

