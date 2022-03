Flensburg-Handewitt siegt mühelos gegen Balingen-Weilstetten Stand: 13.03.2022 17:26 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben im Kampf um die Champions-League-Qualifikation einen Pflichtsieg gefeiert. Tabellenschlusslicht HBW Balingen-Weilstetten wurde mit 35:21 (18:11) bezwungen.

Die Schleswig-Holsteiner fanden damit nach wettbewerbsübergreifend fünf sieglosen Partien in die Erfolgsspur zurück. Gegen den Abstiegskandidaten hatte das Team von Coach Maik Machulla, das im Hinrunden-Duell bei den Schwaben nur zu einem 23:23 kam, lediglich in der Anfangsphase leichte Probleme. Nach zehn Minuten stand es 4:4, anschließend spielte die SG ihre individuelle Überlegenheit in teilweise beeindruckender Manier aus.

Flensburger Rückraum stark - Keeper Buric glänzt

Insbesondere die Kreise der Flensburger Rückraum-Asse Jim Gottfridsson und Magnus Röd waren von den Gästen kaum zu stören. Zudem entnervte Keeper Benjamin Buric die Schützen des Tabellenletzten mit vielen Glanztaten. Bereits zur Pause war bei einer 18:11-Führung für den Favoriten eine Vorentscheidung gefalllen. Nach dem Seitenwechsel bauten die Flensburger ihren Vorsprung rasch auf zehn Treffer (23:13/37.) aus.

SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 35:21 (18:11) Tore SG Flensburg-Handewitt: Wanne 8/4, Röd 7, Gottfridsson 6, Svan 6, Golla 4, E. M. Jakobsen 3, Lindskog 1

HBW Balingen-Weilstetten: Lipovina 5/1, Schoch 4, Heinzelmann 3, Nothdurft 3, Saueressig 2, Ingason 1, Strosack 1, Thomann 1, Wiederstein 1

Zuschauer: 2.522

Balingen hatte nichts mehr zuzusetzen - und zudem Pech. Denn trotz der hohen Führung hielten die Norddeutschen die Spannung bis zum Schluss hoch und kamen so zu einem Kantersieg, der nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen Balsam auf die geschundenen Flensburger Seelen war.

