Champions League: Flensburg-Handewitt mit Remis gegen Porto Stand: 02.03.2022 22:19 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss weiter um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League bangen. Am Mittwoch reichte es gegen den direkten Konkurrenten FC Porto nur zu einem 26:26 (14:13).

von Johannes Freytag

Mit dem Remis verteidigten die Norddeutschen den fünften Platz in der Vorrundengruppe B. Da aber noch nicht entschieden ist, wie die Europäische Handballföderation (EHF) mit den noch ausstehenden Spielen des ukrainischen Meisters HC Saporoschje umgeht, bleibt die Tabellensituation offen.

Sollte Porto die zwei Punkte gegen Saporoschje kampflos zugesprochen bekommen, wären die Portugiesen an Flensburg vorbei. Dann muss die SG entweder am 10. März in Barcelona punkten oder hoffen, dass Dinamo Bukarest (gegen Paris und Kielce) maximal zwei Zähler holt.

SG tut sich schwer mit robusten Portugiesen

Nach dem enttäuschenden Remis in der Bundesliga in Minden fand die SG auch gegen Porto nur schwer in die Partie und rannte zunächst permanent einem Rückstand hinterher. Erst nach einer knappen Viertelstunde lief es besser: Johannes Golla sorgte mit zwei Treffern in Folge für die erste Führung der Gastgeber, die Jim Gottfridsson kurz darauf auf zwei Tore ausbaute (14./8:6).

Aber es blieb ein enges Spiel, weil die Flensburger sich gegen den robusten Gegner defensiv zu viele Schwächen erlaubten - weder Benjamin Buric noch Kevin Möller waren im SG-Tor ein Faktor - und vorne zahlreiche gute Chancen ausließen. So ging es mit einem knappen 14:13 in die Pause.

Dramatische Schlussphase

Die zweite Hälfte begann wie die erste - mit einer schwächelnden SG, die sich plötzlich mit zwei Treffern im Rückstand sah (37./16:18). Aber Flensburg kämpfte sich zurück - vor allem in Person von Teitur Einarsson, der mit acht Treffern bester Werfer war (43./20:20).

Flensburg - Porto 26:26 (14:13) Tore Flensburg: Einarsson 8, Steinhauser 5, Gottfridsson 5, Golla 4, Jakobsen 2, Mensah Larsen 1, Sogard Johannessen 1

Tore Porto: M'Bengue 6, Veitia Valdes 5, Iturriza Alvarez 5, Areia Rodrigues 3, de Abreu 2, Salina Amador 2, Silva Sousa Martins 1, Branquinho 1, Maglhaes 1

Zuschauer: 6.300

Kein Team konnte sich absetzen und so stand das Spiel zweieinhalb Minuten vor dem Ende auf des Messers Schneide (26:26). Dann wurde es dramatisch: Ein Schrittfehler brachte die SG in Ballbesitz, aber Einarsson traf nur die Latte (59.). Weil anschließend auch Porto den Ball vertändelte, hatten die Flensburger nochmal die Siegchance - Mads Mensah scheiterte jedoch in der Schlusssekunde.

