European League: Flensburgs Handballer mit machbarer Gruppe Stand: 06.10.2022 12:23 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat für die Vorrunde der European League machbare Gegner zugelost bekommen. Unter anderem gibt es in Gruppe B ein Wiedersehen mit Ex-SG-Profi Oscar Carlén, der inzwischen Trainer bei Ystads IF ist.

Für den schwedischen Meister lief zudem Jim Gottfridsson zwischen 2011 und 2013 auf, ehe er nach Flensburg kam. Gegen Ystad hat die SG noch kein Pflichtspiel bestritten. Genausowenig wie gegen PAUC Handball aus Aix-en-Provence (Frankreich), gegen den isländischen Rekordmeister Valur Reykjavik und gegen den spanischen Club TM Benidorm. Lediglich mit Ferencvaros Budapest kreuzten sich schon einmal die Wege - 2011/2012, als Flensburg den Europacup der Pokalsieger gewann.

Für die Gruppenphase hatte sich das Team von Trainer Maik Machulla durch zwei lockere Siege gegen den polnischen Club MMTS Kwidzyn qualifiziert.

Gruppenphase bis 28. Februar

Erster Spieltag ist bereits am 25. Oktober. Die Europäische Handball-Föderation (EHF) will den genauen Spielplan in Kürze veröffentlichen. Die zehn Spieltage der Gruppenphase dauern bis zum 28. Februar des kommenden Jahres. Die vier besten Teams jeder der vier Sechser-Gruppen qualifizieren sich für die Play-off-Runde im März.

Die Mannschaften der Gruppe A spielen überkreuz gegen ein Team der Gruppe B, gleiches gilt für die Teams der Gruppen C und D. Ein Gruppensieger spielt jeweils gegen einen Gruppenvierten, ein Zweiter gegen einen Dritten. Es folgen das Viertelfinale im April sowie das Finalturnier am 27. und 28. Mai. Einen Austragungsort für dieses Turnier gibt es noch nicht.

