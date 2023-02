European League: Flensburg mit Remis im letzten Gruppenspiel in Budapest Stand: 28.02.2023 22:22 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat im letzten Vorrundenspiel in der Gruppe B der EHF European League das erste Remis geholt. Die zuvor bereits als Staffelsieger feststehenden Norddeutschen spielten bei Ferencvaros Budapest 27:27 (13:15). Der Ausgleich der Ungarn fiel in letzter Sekunde.

von Martin Schneider

Nach der Corona-bedingten Absage des Bundesliga-Spiels gegen den GWD Minden am Sonntag wollten die Flensburger die Partie in Ungarn am Mittwochabend nutzen, um sportlich ihren Rythmus wiederzufinden. Dennoch schonte die SG auch Stammakteure wie Mads Mensah Larsen in der sportlich für sie unbedeuteten Partie. Im Tor spielte Benjamin Buric nach der Verletzung von Kevin Möller bis auf einen Siebenmeter durch.

Flensburg mit Problemen zu Beginn

Die angestrebte Wiederaufnahme des Spielrythmus klappte zu Beginn nicht so gut, die SG verschlief die Anfangsminuten und lag bis zur 15. Spielminute zurück, ehe Goran Sogard der zwischenzeitliche Ausgleich zum 9:9 gelang. Mehrere Zwei-Minuten-Strafen für die Gäste, unter anderem für Anton Lindskog und Sogard, sorgten allerdings für einen knappen 13:15-Rückstand zur Halbzeit für die Norddeutschen.

Und auch im zweiten Durchgang fanden die Schleswig-Holsteiner sehr schwer in die Partie. Nach 35 Minuten waren die Ungarn auf 19:15 davongezogen, starke Paraden von Buric verhinderten noch Schlimmeres und hielten die SG im Spiel. Von der Dominanz wie beim 42:30-Hinspielerfolg gegen Ferencvaros war an diesem Abend zwar nichts zu spüren, doch die Gäste wollten erhobenen Hauptes die Vorrunde beenden. Nach einem kurzen Zwischenspurt erzielte Hans Aaron Mensing das 19:19 (41.). Buric, der in jenen Minuten unbezwingbar schien, warf ins verwaiste Tor in der 45. Minute die erste Führung für die SG an diesem Abend zum 20:19.

Turbulente Schlussphase mit glücklichem Ende für Budapest

Die Gastgeber wurden ob des eigenen, drohenden Ausscheidens im Europacup nun deutlich nervöser - und leisteten sich viele schlechte Würfe und Fehler im Passspiel. Die Flensburger nutzten dies eiskalt aus, Mensing warf eine zehn Minuten vor Schluss eine Drei-Tore-Führung heraus. In einer hektischen Schlussphase verloren die Schleswig-Holsteiner dann aber die Konzentration.

Sekunden vor dem Ende spielten die Gäste einen unerlaubten Rückpass, die Ungarn bekamen den Ball und trafen mit der Schlusssirene zum 27:27-Endstand, der für Ferencvaros ebenfalls das Weiterkommen bedeutete.

Flensburg, Ausrichter des Final-Four-Turniers am 27./28. Mai, trifft im Achtelfinale nun am 21. und 28 März auf Titelverteidiger Benfica Lissabon. In der Liga kommt es am Sonntag zum Nordduell gegen den HSVH Hamburg.

