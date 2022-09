Erster Punktverlust: Flensburg-Handewitt mit Remis gegen Füchse Berlin Stand: 15.09.2022 21:02 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Donnerstagabend im Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen müssen. Gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Hauptstädter spielten die Norddeutschen am vierten Spieltag 31:31 (15:16) .

Bester SG-Werfer vor 5.464 Zuschauern in der heimischen Arena war Johan Hansen mit acht Toren. Für Berlin erzielte Mathias Gidsel elf Treffer. Dank der besseren Tordifferenz übernahm der Hauptstadtclub vorerst die Tabellenführung vor dem Rivalen.

Beide Mannschaften starteten ohne großes Abtasten und mit viel Tempo in die Partie. Auf jeder Seite war es einer der insgesamt neun Dänen, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Bei den Flensburgern war es Rechtsaußen Hansen, bei den Berlinern der Rückraumspieler Gidsel. Ende der ersten Halbzeit hatten die Füchse ihre beste Phase, gingen mit 14:11 (22. Minute) in Führung.

SG kämpft sich zurück in die Partie

SG-Trainer Maik Machulla forderte in einer Auszeit "mehr Kompaktheit" in der Defensive. Zunächst hielten sich seine Schützlinge an diese Devise, doch dann übernahmen wieder die Berliner das Kommando. Gidsel schraubte den Vorsprung beim 22:18 (38.) auf vier Treffer. Die Flensburger gaben sich in einem hochklassigen Spiel aber keineswegs geschlagen, und so gab es das schlussendlich für beide Seiten verdiente Remis.

Am Wochenende haben die Norddeutschen jetzt spielfrei. Am 24. September folgt dann mit dem Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen der nächste Härtetest.

Hald fehlt Flensburg wochenlang

Zudem muss die SG mehrere Wochen auf ihren dänischen Nationalspieler Simon Hald verzichten. Die Verletzung des Kreisläufers aus dem Nordderby am vergangenen Sonnabend bei TSV Hannover-Burgdorf stellte sich nach intensiven Untersuchungen inklusive MRT-Diagnostik als Fraktur des linken Schienbeinkopfes heraus. Mehr als eine grobe Schätzung für die Zwangspause des 27-Jährigen gab der Verein nicht ab. Hald hatte die Blessur in Hannover durch einen Zusammenprall erlitten.

