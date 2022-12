DHB-Pokal: THW Kiel empfängt im Viertelfinale Magdeburg zum Topduell Stand: 23.12.2022 14:21 Uhr Im Viertelfinale des DHB-Pokals kommt es zum Topspiel zwischen Handball-Pokalsieger THW Kiel und Meister SC Magdeburg. Flensburg trifft auf Wetzlar, Hannover-Burgdorf auf die Rhein-Neckar Löwen. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Kiel gegen Magdeburg - "besser geht's aktuell in Deutschland nicht", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Die Partie ist die Neuauflage des Endspiels aus dem April dieses Jahres. Damals hatten sich die "Zebras" beim Final Four in Hamburg mit 28:21 durchgesetzt. "Ein absolutes Topspiel. Schade, dass dieses Duell jetzt definitiv nicht in Köln zu sehen sein wird", so Szilagyi. Im kommenden Jahr findet das Final Four erstmals in der Domstadt statt (15./16. April).

Szilagyi: "Froh über das Heimspiel - eine Riesenaufgabe"

Das Viertelfinale wird am 4. und 5. Februar gespielt. "Wir sind froh darüber, ein Heimspiel zu haben. Wir freuen uns darauf, aber das wird auch eine Riesenaufgabe sein. Ich hoffe auf eine volle Halle und eine tolle Stimmung und natürlich auf einen Sieg von uns", erklärte Szilagyi.

Flensburg trifft auf Wetzlar

In der SG Flensburg-Handewitt und TSV Hannover-Burgdorf sind zwei weitere Nordclubs in der Runde der letzten Acht dabei. Die Flensburger, die sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den HSV Hamburg durchgesetzt hatten, treffen zu Hause auf die HSG Wetzlar. Die "Recken" empfangen die Rhein-Neckar Löwen. Den vierten Halbfinal-Teilnehmer ermitteln der VfL Gummersbach und TBV Lemgo Lippe.

Christophersen: "Gilt jedes Team zu schlagen"

"Mit den Rhein-Neckar Löwen haben wir sicherlich kein einfaches Los erhalten, welche im Viertelfinale auch nicht zu erwarten sind", sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen. "Letztendlich gilt es aber sowieso jedes Team zu schlagen, um am Ende das Final Four zu erreichen. Mit unseren Fans im Rücken haben wir schon so manchem Spitzenteam einen echten Fight geliefert."

