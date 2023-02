DHB-Pokal: Flensburg trifft auf die Rhein-Neckar Löwen Stand: 08.02.2023 14:30 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bekommen es im Halbfinale des DHB-Pokals mit den Rhein-Neckar Löwen zu tun. Um das zweite Endspielticket duellieren sich Meister SC Magdeburg und der TBV Lemgo Lippe.

Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Köln, wo am 15./16. April erstmals das Final-Four-Turnier stattfinden wird. Flensburg hatte sich im Viertelfinale gegen die HSG Wetzlar durchgesetzt, die Rhein-Neckar Löwen hatten die TSV Hannover-Burgdorf bezwungen.

Cup-Verteidiger THW Kiel war in der Neuauflage des Vorjahresendspiels an Magdeburg gescheitert. Flensburg steht zum 14. Mal im Finalturnier. Letztmals war dies 2017 der Fall, als die SG im Endspiel den Kielern unterlag. Der bislang letzte Pokalsieg gelang 2015 im Siebenmeterwerfen gegen Magdeburg.

SG gewann alle fünf Halbfinalduelle mit den Löwen

"Das ist ein Klassiker", schnalzte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf mit der Zunge. "Die Löwen sind natürlich kein einfacher Gegner." Die Bundesligapartie in der Hinrunde gegen die RN Löwen hatten die Flensburger am 24. September in Mannheim mit 27:28 verloren. Im Pokal gab es bislang fünf Halbfinalduelle (von 2014 bis 2017 viermal in Folge) - alle konnte die SG für sich entscheiden.

"Ich habe schon vorher gesagt, Holger kann sich die Reise nach Köln sparen - wir kriegen sowieso die Löwen." SG-Trainer Maik Machulla

Zudem feierten die Flensburger in der Kölner Arena ihren größten Triumph, als sie dort 2014 die Champions League gewannen. Schon aus diesem Grund blickt SG-Coach Maik Machulla voller Vorfreude nach Köln: "Das wird eine wahnsinnige Atmosphäre."

Das Erste überträgt live

Die ARD überträgt am 15. April das Flensburg-Spiel ab 15 Uhr live im Ersten, das zweite Halbfinale beginnt um 19 Uhr. Am Sonntag, 12.45 Uhr, steigt zunächst das Spiel um Platz drei und schließlich um 15.40 Uhr das Endspiel, das ebenfalls live im Ersten gezeigt wird.

