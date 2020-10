Champions League: THW Kiel verpasst Sieg gegen Veszprém Stand: 28.10.2020 20:25 Uhr Der THW Kiel hat in der Champions League den vierten Sieg verpasst. Gegen den ungarischen Topclub KC Veszprém musste sich der deutsche Handball-Meister mit einem 31:31 (18:20) begnügen.

von Ingmar Deneke

Bevor ab Montag im Profisport für den November kein Publikum mehr zugelassen ist, waren an diesem Abend 1.605 Zuschauer dabei. Unterstützt von ihren Fans mussten die "Zebras" anfangs einem Rückstand hinterherlaufen, doch Harald Reinkind konnte in der fünften Minute ausgleichen (5:5). In dieser Phase kam auch der formstarke THW-Keeper Niklas Landin besser ins Spiel, als er gleich zwei klare Chancen in Folge vereitelte. Es steckten viel Tempo und viele Tore in der ersten Hälfte, bereits nach 16 Minuten hatten beide Mannschaften jeweils 11 Treffer auf dem Konto.

Stenogramm: THW Kiel - KC Veszprém 31:31 (18:20) Tore Kiel: Sagosen (9), Ekberg (7), Reinkind (5), Pekeler (4), Wiencek (3), M. Landin Jacobsen (2), Duvnjak (1)

Tore Veszprém: Nenadic (5), Borozan (4), Nilsson (4), Fathy Omar (4), Manaskov (3), Marguc (3), Lauge Schmidt (3), Strlek (3), Moraes Ferreira (1), Maqueda Peno (1)

Zuschauer: 1.605

Während bei den Kielern Niklas Ekberg mit seiner Effektivität von der Siebenmeter-Linie bestach, konnte sich bei Veszprém Rasmus Lauge mehrfach als Torschütze auszeichnen. Der dänische Rückraum-Star spielte zwischen 2013 und 2015 im schwarz-weißen Trikot. Den Schlusspunkt im ersten Durchgang setzte ein Wurf an den Pfosten von Kiels Miha Zarabec. Zur Pause stand es 18:20 - zwanzig Gegentore in einer Hälfte, ungewöhnlich viele für den THW.

Spannung bis zur letzten Sekunde

In der siebten Minute des zweiten Durchgangs setzte Landin ein Ausrufezeichen und sorgte damit für großen Jubel bei den Fans. Der THW-Torwart entschärfte einen Siebenmeter von Petar Nenadić. Die Euphorie wurde allerdings schnell im Keim erstickt, denn auf der Gegenseite scheiterte Kiels Spezialist Ekberg zum ersten Mal. Beide Mannschaften waren im zweiten Abschnitt deutlich sparsamer mit Toren.

Die Norddeutschen zeigten nun einen großen Kampfgeist, holten auf und gingen in der 46. Minute nach einem 4:0-Lauf nach langer Zeit durch Patrick Wiencek wieder in Führung (26:25). Kiels neuer Superstar Sander Sagosen erhöhte auf 31:27 (54.) - und die Zuschauer wurden immer lauter. Die Entscheidung? Nein! Veszprém nutzte eine Schwächephase der Gastgeber aus, war plötzlich wieder dran und glich sogar aus (31:31/58.). Nachdem Sagosen beim letzten Kieler Angriff übers Tor geworfen hatte, konnten auch die Ungarn nicht mehr nachlegen. Es war das erste Remis im 21. Duell der beiden Mannschaften.

