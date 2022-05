Champions League: THW Kiel trifft auf den FC Barcelona

Stand: 24.05.2022 11:44 Uhr

Der THW Kiel steht beim Final Four in der Handball-Champions-League am 18. und 19. Juni in Köln vor einer schweren Aufgabe. Im Halbfinale treffen die "Zebras" auf Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona.