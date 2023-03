Champions League: THW Kiel mit Tor-Gala in Bukarest Stand: 22.03.2023 20:16 Uhr Der THW Kiel steht mit einem Bein im Viertelfinale der Handball-Champions-League. Im Achtelfinal-Hinspiel bei Dinamo Bukarest setzten sich die "Zebras" am Mittwochabend ebenso deutlich wie verdient mit 41:28 (19:11) durch.

von Johannes Freytag

Der deutsche Rekordmeister erspielte sich damit nicht nur eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr), sondern tankte auch jede Menge Selbstvertrauen für das Top-Spiel in der Bundesliga am Sonntag (14 Uhr) gegen Spitzenreiter Füchse Berlin.

Den Grundstein für den Erfolg legten die Kieler mit einer bärenstarken Vorstellung in der ersten Spielhälfte. In Durchgang zwei ließ der THW dann nichts mehr anbrennen. Beste Werfer waren Sander Sagosen, Eric Johansson und Miha Zarabec mit jeweils sechs Treffern.

Dahmke mit Anfangs-Power

Die Gäste ließen sich weder von den dauersingenden sowie Fahnen und Schals schwenkenden Zuschauern im "Complexul Sportiv National Sala Polivalenta" noch von der Härte des rumänischen Titelträgers beeindrucken. Vor allem Rune Dahmke bekam Bukarest anfangs nicht in den Griff, der Linksaußen erzielte in den ersten zehn Minuten vier Tore.

Weil aber auch seine Mitspieler - sogar Keeper Niklas Landin - präzise und effizient trafen, führte Kiel nach 18 Minuten schon mit 12:6. Zudem bewies THW-Coach Filip Jicha mit seinen personellen Entscheidungen ein glückliches Händchen: Er wechselte Tomas Mrkva ein - der parierte sofort einen Wurf. Dann brachte er Yannick Fraatz - und der erzielte prompt das 17:10 (26.).

THW erstickt Bukarests Aufbäumen im Keim

Das kurze Aufbegehren der Gastgeber nach der Pause fing Kiel schnell wieder ein. Vor allem Johansson drehte auf und markierte nach 39 Minuten mit seinem sechsten Treffer das 25:16.

Dinamo Bukarest - THW Kiel 28:41 (11:19) Tore Bukarest: Kasparek 6, Kuduz 6, Pascual Garcia 5/3, Zeinelabedin 5, Mamdouh Ashem Sebib 3, Kukic 2 Gurbindo Martinez 1

Tore Kiel: Sagosen 6/1, Zarabec 6, Johansson 6, Dahmke 5, Fraatz 4, Reinkind 3, Bilyk 3, Duvnjak 2, Wiencek 2, N. Landin 1, Ekberg 1, Pabst 1, Pekeler 1

Zeitstrafen: 2/ 6

Zuschauer: 4.503

Und die "Zebras" waren noch lange nicht satt. Spätestens, als Nikola Bylik das 30. Tor für die Schleswig-Holsteiner erzielte (44./30:18), war die Partie gelaufen. "Habt Spaß", rief Jicha seinen Spielern in einer Auszeit zu. Den hatte vor allem Fraatz mit zwei weiteren Toren binnen einer Minute (50./35:22). Er war es auch, der den 40. Treffer der Kieler markieren durfte (58./40:26). Auch Youngster Henri Pabst trug sich noch in die Torschützenliste ein.

