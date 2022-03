Champions League: THW Kiel im Viertelfinale - Auch Flensburg in K.o.-Runde

Stand: 04.03.2022 12:11 Uhr

Die Europäischen Handball-Föderation (EHF) hat am Freitag mehrere Partien in der Champions League am grünen Tisch entschieden. Davon profitieren sowohl der THW Kiel als auch die SG Flensburg-Handewitt.