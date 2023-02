Champions League: THW Kiel im Fernduell um Rang drei Stand: 28.02.2023 11:10 Uhr Am letzten Hauptrundenspieltag der Handball-Champions-League gibt es ein Fernduell um Platz drei in der Gruppe B. Der THW Kiel muss am Mittwoch (18.45 Uhr) beim norwegischen Meister Elverum Handball gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Nantes parallel nicht in Szeged siegt.

In dieser Woche endet die 14 Spieltage umfassende Gruppenphase. Aus dem Abschlussklassement ergeben sich die Paarungen für das Achtelfinale, das vom 22. bis zum 30. März in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Als Vierter der Gruppe B würde der THW auf den Fünften der Staffel A treffen - wahrscheinlich Dinamo Bukarest. Auf den Dritten wartet der Sechste der Gruppe A, vermutlich der HC Zagreb.

Und auch ein Blick ins Viertelfinale ist bereits möglich: Als Vierter würden es die Kieler - ein Weiterkommen vorausgesetzt - dann mit Paris Saint-Germain zu tun bekommen, als Dritter entweder mit dem SC Magdeburg oder Veszprém.

Knapper Sieg beim jüngsten Gastspiel in Elverum

Zunächst aber Elverum: Vor Jahresfrist setzten sich die "Zebras" nur hauchdünn mit 31:30 in Norwegen durch. Seinerzeit glänzte der THW-Halblinke Eric Johansson mit acht Toren - noch für Elverum. Jetzt rangiert die Mannschaft von Trainer Börge Lund, der von 2007 bis 2010 das THW-Trikot trug, abgeschlagen am Tabellenende und wird sich wohl auf längere Sicht aus der europäischen Königsklasse verabschieden.

In Norwegen läuft der finanzstarke, aufstrebende Kolstad IL, zu dem auch THW-Rückraum-Ass Sander Sagosen wechseln wird, dem bisherigen Dauermeister den Rang ab. Den norwegischen Pokal musste Elverum am Sonntag bereits abgeben, in der Liga liegt der Club schon acht Punkte zurück.

THW Kiel ohne vier wichtige Kräfte

Das Hinspiel gewann der THW deutlich mit 36:26. "Diese Mannschaft wird am Ende der Gruppenphase sicherlich viel gefährlicher sein", mutmaßte damals THW-Linkshänder Harald Reinkind. Er muss die nächsten Wochen auf seinen Positionskollegen Steffen Weinhold verzichten, der an einer Schulter-Blessur laboriert. Niclas Ekberg (Sprunggelenk), Sven Ehrig (Kreuzbandriss) und Karl Wallinius (Knie-OP) fallen ohnehin aus.

"Wir gehen nun in eine sehr wichtige Phase der Saison, es ist nicht die Zeit für Egoismus", betonte THW-Coach Filip Jicha. "Wir brauchen jeden Einzelnen mit einem klaren Fokus auf die nächsten Aufgaben."

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.03.2023 | 23:03 Uhr

