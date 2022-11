Champions League: THW Kiel gegen Aalborg unter Zugzwang Stand: 02.11.2022 09:50 Uhr Das freie Wochenende kam sicherlich nicht ungelegen. Nach der glatten Niederlage in Nantes steht der THW Kiel heute gegen Aalborg unter Druck. Die bisherige Ausbeute in der Champions League ist mit nur 4:6 Punkten eher mager.

von Jan Kirschner

Die Kieler Handballer redeten nach der herben 30:38-Pleite vom vergangenen Donnerstag in Nantes nicht lange um den heißen Brei herum. Trainer Filip Jicha entschuldigte sich sogar für die Leistung ("nicht THW-Kiel-like"). "Das müssen wir sehr, sehr genau aufarbeiten", forderte Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Rückraum-Ass Harald Reinkind warnte: "Jetzt müssen wir gegen Aalborg gewinnen, um nicht komplett den Anschluss zu verlieren."

Dahmke möglicherweise wieder fit

Personell wird die Lage für die Partie, die heute um 20.45 Uhr angeworfen wird, überschaubar bleiben. Von den verletzten Spielern wird wohl am ehesten Linksaußen Rune Dahmke (Muskelfaserriss) wieder zur Verfügung stehen.

An einen Einsatz des Positionskollegen Magnus Landin (Leber) ist ebenso wenig zu denken wie bei Sander Sagosen (Sprunggelenk), Hendrik Pekeler (Achillessehne) und Sven Ehrig (Kreuzbandriss). Auf dem linken Flügel kamen aufgrund des Ausfalls beider Stammkräfte zuletzt Spielmacher Miha Zarabec und Aushilfe Malte Voigt zum Zug.

Aalborg: Hype um Superstar Hansen

Niklas Landin indes bekommt einen Vorgeschmack auf seine Zukunft. Der Weltklasse-Keeper wird im Sommer nach acht Jahren in Kiel seine Zelte abbrechen und in Aalborg anheuern. In Nordjütland baut man eine Mannschaft auf, die die Champions League gewinnen soll.

Zuletzt sorgte die Verpflichtung des dänischen Superstars Mikkel Hansen für einen Hype. Der Rückraumspieler erzielte in den fünf Partien der europäischen Königsklasse bereits 35 Tore, konnte die jüngste 33:39-Niederlage gegen Barcelona aber auch nicht verhindern.

Jüngstes Duell mit Aalborg macht Hoffnung

In Kiel bestens bekannt ist der isländische Spielmacher Aron Palmarsson, der von 2009 bis 2015 so etwas wie der Lieblingsschüler von Ex-Coach und Landsmann Alfred Gislason war. Im vergangenen November traf er bei seiner Rückkehr nach Kiel aber nur zwei Mal - und Aalborg verlor mit 28:31. Ein Fingerzeig für die Neuauflage am heutigen Mittwoch? "Ich erwarte ein enges, richtig spannendes Spiel", so THW-Coach Jicha.

