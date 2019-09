Stand: 21.09.2019 19:06 Uhr

THW Kiel feiert Auswärtssieg in Veszprém von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der THW Kiel hat am Sonnabend in der Handball-Champions-League das Spitzenspiel in der Vorrundengruppe B mit 37:31 (16:13) beim ungarischen Dauermeister Veszprém gewonnen. Bester Werfer bei den Schleswig-Holsteinern war Harald Reinkind mit acht Treffern. Bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) wartet auf die Mannschaft von Trainer Filip Jicha die nächste Aufgabe in der Königsklasse. Dann ist HC Brest (Weißrussland) zu Gast in Kiel.

Schnelle 3:0-Führung für die "Zebras"

Der THW erwischt einen Start nach Maß gegen die unkonzentrierten Ungarn.

Veszprem - THW Kiel 31:37 (13:16) Tore Veszprem: Nilsson 5, Omar 5, Blagotinsek 3, Gajic 3/1, Lauge Schmidt 3, P. Nenadic 3, Strlek 3, Tönnesen 3, Mahé 1, Marguc 1, Terzic 1

Tore Kiel: Reinkind 8, Bilyk 7, Pekeler 7, Zarabec 5, Ekberg 3, Wiencek 3, Dahmke 2, M. Landin 1, Weinhold 1

Strafminuten: 8 / 6

Nach gerade einmal 1:45 Minuten stand es schon 3:0 für die Gäste, bei denen sich vor allem Hendrik Pekeler als Torschütze hervortat. Zwar kam Veszprém ein wenig besser ins Spiel und auch zum Ausgleich (6:6/14.). Doch die bessere Mannschaft in einer insgesamt sehr zerfahrenen Partie waren die vor allem im Tempogegenstoß überzeugenden "Zebras", die sich wieder einen Vorsprung erarbeiteten und diesen bis in die Halbzeitpause verteidigten: Mit einer 16:13-Führung für den THW ging es in die Kabinen.

Keeper Landin steigert sich in Hälfte zwei

Veszprém ging mit größerem Engagement in die zweite Hälfte und versuchte, das leidenschaftliche Publikum zu einem Faktor zu machen. Doch noch immer agierten die Ungarn häufig zu hektisch und teilweise fahrlässig im Abschluss. So blieb der deutsche Rekordmeister in Führung, obwohl auch er sich einige leichte Fehler leistete. Nach 45 Minuten lag der THW nach einem Pekeler-Treffer mit 27:22 vorn. Kiel ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Keeper Niklas Landin hielt einige schwere Bälle, und in der Offensive gelangen trotz einiger Fehlwürfe im richtigen Moment wichtige Treffer.

