Champions League: Flensburg verliert in Paris und muss bangen Stand: 24.02.2022 22:16 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt muss in der Handball-Champions-League ums Weiterkommen bangen. Nach dem 30:33 (13:17) bei Paris Saint-Germain sind die Schleswig-Holsteiner in den letzten beiden Spielen in der Gruppe B unter Zugzwang.

von Matthias Heidrich

Lediglich die ersten sechs Teams ziehen in die K.o.-Phase ein, die Flensburger belegen mit neun Punkten Rang fünf. In den verbleibenden beiden Partien empfängt die SG am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) Verfolger FC Porto, ehe es am 10. März (20.45 Uhr) zum FC Barcelona geht.

Beim 27:27 im Hinspiel in der heimischen Arena hatten die Flensburger das Pariser Starensemble um den dänischen Weltklassemann Mikkel Hansen sogar am Rande einer Niederlage gehabt, im Rückspiel lief es nicht so gut für die SG.

Paris schneller und zielstrebiger

Obwohl die Schleswig-Holsteiner nach Wochen mit vielen Ausfällen nahezu in Bestbesetzung antreten konnten, waren sie dem französischen Meister unterlegen. Paris agierte schneller und zielstrebiger. Mitte der ersten Hälfte gingen die Gastgeber auf vier Tore weg und hielten diesen Vorsprung auch bis zur Pause - 17:13.

Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt 33:30 (17:13) Tore Paris: Steins (7), Kristopans (6), Hansen (5), Syprzak (5), Keita (4), N. Karabatic (3), Kounkoud (2), L. Karabatic (1)

Flensburg: Semper (7), Wanne (6), Golla (4), Gottfridsson (3), Röd (3), Hald Jensen (2), Mensah Larsen (2), Steinhauser (2), Svan (1)

Zuschauer: 2.911

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Im Angriff war das ganz gefällig, was die Flensburger zeigten. Aber die SG-Deckung war einfach zu zaghaft gegen ein Team von der Klasse der Franzosen.

Flensburg kommt dank Buric noch einmal heran

Benjamin Buric im Tor des deutschen Vizemeisters tat sein Möglichstes, um sein Team im Spiel zu halten. Der Bosnier nahm Paris einige freie Würfe weg, hatte am Ende zwölf Paraden gesammelt. Und siehe da: Drei Minuten vor Schluss hatte die SG auf ein Tor verkürzt - 30:31. Eine Zeitstrafe gegen Magnus Röd und einen Lattentreffer von Mads Mensah Larson später stand die Niederlage der Flensburger trotz sieben Toren von Franz Semper fest.

