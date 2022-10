Auslosung: Flensburg trifft im Pokalkracher auf HSV Hamburg Stand: 21.10.2022 11:55 Uhr Nach dem Top-Spiel in der zweiten Runde des DHB-Pokals gegen die Füchse Berlin wartet auf die Handballer der SG Flensburg-Handewitt der nächste Pokalkracher. Im Achtelfinale treffen die Schleswig-Holsteiner auf den HSV Hamburg.

Das ergab die Auslosung am Freitag in der Liga-Zentrale in Köln. Cupverteidiger THW Kiel tritt beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim an, die TSV Hannover-Burgdorf gastiert beim Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV. Die Spiele des Achtelfinales werden am 21. und 22. Dezember ausgetragen.

Szilagyi: "Sportlich der klare Favorit"

"Wir hätten uns kurz vor Weihnachten natürlich ein Heimspiel für und mit unseren Fans gewünscht", kommentierte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Auslosung, "jetzt ist es eben eine der weitestmöglichen Auswärtstouren geworden." Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg ist rund 740 Kilometer von Kiel entfernt.

"Sportlich sind wir der klare Favorit, und das wollen wir in dem K.o.-Spiel natürlich auch zeigen", so Szilagyi weiter. Der THW traf zuletzt vor fast vier Jahren auf Bietigheim. Im Dezember 2018 siegten die "Zebras" 32:21.

SG siegte vor sechs Wochen in Hamburg

Flensburg und der HSVH waren in der Handball-Bundesliga bereits am ersten Spieltag aufeinandergetroffen. Anfang September setzte sich die SG knapp mit 31:30 in Hamburg durch.

